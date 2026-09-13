Отпариватель ручной Vitek VT-2440 1500Вт черный/золотистый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Мощность, Вт
1500
Объём резервуара для воды
0.27
Время нагрева до готовности к работе, сек
30
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703597
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
черный, золотой
Комплектация
отпариватель, документация, упаковка
Мощность, Вт
1500
Объём резервуара для воды
0.27
Время нагрева до готовности к работе, сек
30
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
Вешалка для одежды
нет
Габариты
17x13.5x31 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х36х33
Вес, кг.
1.4
Описание товара Отпариватель ручной Vitek VT-2440 1500Вт черный/золотистый
Отпариватель ручной Vitek VT-2440 1500Вт черный/золотистый
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Бренд
Тип товара
Отпариватель ручной
Вид отпаривателя
ручной
Цвет
черный, золотой
Комплектация
отпариватель, документация, упаковка
Мощность, Вт
1500
Объём резервуара для воды
0.27
Время нагрева до готовности к работе, сек
30
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал подошвы утюжка
пластик
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Вешалка для одежды
нет
Габариты
17x13.5x31 см
Страна производитель
Китай
Отпариватель ручной Vitek VT-2440 1500Вт черный/золотистый
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Отпариватель ручной Vitek VT-2440 1500Вт черный/золотистый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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