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Блендер погружной Vitek VT-8538 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Vitek VT-8538

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Блендер погружной Vitek VT-8538 - фото 1
Блендер погружной Vitek VT-8538 - фото 2
Блендер погружной Vitek VT-8538 - фото 3
Блендер погружной Vitek VT-8538 - фото 4
Блендер погружной Vitek VT-8538 - фото 5
Блендер погружной Vitek VT-8538 - фото 6
Блендер погружной Vitek VT-8538 - фото 7
Блендер погружной Vitek VT-8538 - фото 8
Блендер погружной Vitek VT-8538 - фото 9
Блендер погружной Vitek VT-8538 - фото 10
Блендер погружной Vitek VT-8538 - фото 11
Блендер погружной Vitek VT-8538 - фото 12
Блендер погружной Vitek VT-8538 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1250
Количество насадок в комплекте
3
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.8
Объем измельчителя, л
0.65
Количество скоростей / режимов
24
  • Блендер погружной Vitek VT-8538 - фото 1
  • Блендер погружной Vitek VT-8538 - фото 2
  • Блендер погружной Vitek VT-8538 - фото 3
  • Блендер погружной Vitek VT-8538 - фото 4
  • Блендер погружной Vitek VT-8538 - фото 5
  • Блендер погружной Vitek VT-8538 - фото 6
  • Блендер погружной Vitek VT-8538 - фото 7
  • Блендер погружной Vitek VT-8538 - фото 8
  • Блендер погружной Vitek VT-8538 - фото 9
  • Блендер погружной Vitek VT-8538 - фото 10
  • Блендер погружной Vitek VT-8538 - фото 11
  • Блендер погружной Vitek VT-8538 - фото 12
  • Блендер погружной Vitek VT-8538 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703487
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1250
Материал корпуса
нержавеющая сталь;пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
моторный блок, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, документация, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.8
Объем измельчителя, л
0.65
Количество скоростей / режимов
24
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х16
Вес, кг.
1.64

Описание товара Блендер погружной Vitek VT-8538

Для приготовления блюд, требующих измельчения или взбивания ингредиентов, воспользуйтесь погружным блендером VITEK VT-8538, снабженным чашей объемом 650 мл, венчиком и высоким стаканом объемом 800 мл. Прибор обладает отличной работоспособностью (максимальная мощность — 1250 Вт) и надежностью: его погружная часть и лезвия выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Пользоваться блендером необыкновенно удобно и приятно, благодаря возможности плавной регулировки скорости и световому индикатору.

Отзывы о товаре Блендер погружной Vitek VT-8538




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1250
Материал корпуса
нержавеющая сталь;пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
3
Комплектация
моторный блок, мерный стакан, насадка-блендер, насадка-венчик, насадка-измельчитель, документация, упаковка
Цвет
черный
Объем кувшина, л
0.8
Объем измельчителя, л
0.65
Развернуть
Количество скоростей / режимов
24
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Страна производитель
Китай
Описание
Для приготовления блюд, требующих измельчения или взбивания ингредиентов, воспользуйтесь погружным блендером VITEK VT-8538, снабженным чашей объемом 650 мл, венчиком и высоким стаканом объемом 800 мл. Прибор обладает отличной работоспособностью (максимальная мощность — 1250 Вт) и надежностью: его погружная часть и лезвия выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Пользоваться блендером необыкновенно удобно и приятно, благодаря возможности плавной регулировки скорости и световому индикатору.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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