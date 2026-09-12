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Блендер погружной Starwind SBP1113C 750Вт бирюзовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Starwind SBP1113C 750Вт бирюзовый

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Блендер погружной Starwind SBP1113C 750Вт бирюзовый - фото 1
Блендер погружной Starwind SBP1113C 750Вт бирюзовый - фото 2
Блендер погружной Starwind SBP1113C 750Вт бирюзовый - фото 3
Блендер погружной Starwind SBP1113C 750Вт бирюзовый - фото 4
Блендер погружной Starwind SBP1113C 750Вт бирюзовый - фото 5
Блендер погружной Starwind SBP1113C 750Вт бирюзовый - фото 6
Блендер погружной Starwind SBP1113C 750Вт бирюзовый - фото 7
Блендер погружной Starwind SBP1113C 750Вт бирюзовый - фото 8
Блендер погружной Starwind SBP1113C 750Вт бирюзовый - фото 9
Блендер погружной Starwind SBP1113C 750Вт бирюзовый - фото 10
Блендер погружной Starwind SBP1113C 750Вт бирюзовый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
750
Вакуумная функция
нет
  • Блендер погружной Starwind SBP1113C 750Вт бирюзовый - фото 1
  • Блендер погружной Starwind SBP1113C 750Вт бирюзовый - фото 2
  • Блендер погружной Starwind SBP1113C 750Вт бирюзовый - фото 3
  • Блендер погружной Starwind SBP1113C 750Вт бирюзовый - фото 4
  • Блендер погружной Starwind SBP1113C 750Вт бирюзовый - фото 5
  • Блендер погружной Starwind SBP1113C 750Вт бирюзовый - фото 6
  • Блендер погружной Starwind SBP1113C 750Вт бирюзовый - фото 7
  • Блендер погружной Starwind SBP1113C 750Вт бирюзовый - фото 8
  • Блендер погружной Starwind SBP1113C 750Вт бирюзовый - фото 9
  • Блендер погружной Starwind SBP1113C 750Вт бирюзовый - фото 10
  • Блендер погружной Starwind SBP1113C 750Вт бирюзовый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702260
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
750
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
блендер, мерный стакан, насадки, инструкция, документация
Вакуумная функция
нет
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Размеры в упаковке, см
23х22х13
Вес, кг.
1.08

Описание товара Блендер погружной Starwind SBP1113C 750Вт бирюзовый

Блендер Starwind SBP1113C – это компактный помощник любой хозяйки, выполненный в стильной зелёно-белой цветовой палитре. Основные плюсы данной модели – это высокая мобильность, простота управления и возможность работать с любой ёмкостью.

Отзывы о товаре Блендер погружной Starwind SBP1113C 750Вт бирюзовый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
750
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1
Комплектация
блендер, мерный стакан, насадки, инструкция, документация
Вакуумная функция
нет
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Описание
Блендер Starwind SBP1113C – это компактный помощник любой хозяйки, выполненный в стильной зелёно-белой цветовой палитре. Основные плюсы данной модели – это высокая мобильность, простота управления и возможность работать с любой ёмкостью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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