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Блендер погружной Starwind SBP3242 1200Вт белый/серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блендер погружной Starwind SBP3242 1200Вт белый/серый

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Блендер погружной Starwind SBP3242 1200Вт белый/серый - фото 1
Блендер погружной Starwind SBP3242 1200Вт белый/серый - фото 2
Блендер погружной Starwind SBP3242 1200Вт белый/серый - фото 3
Блендер погружной Starwind SBP3242 1200Вт белый/серый - фото 4
Блендер погружной Starwind SBP3242 1200Вт белый/серый - фото 5
Блендер погружной Starwind SBP3242 1200Вт белый/серый - фото 6
Блендер погружной Starwind SBP3242 1200Вт белый/серый - фото 7
Блендер погружной Starwind SBP3242 1200Вт белый/серый - фото 8
Блендер погружной Starwind SBP3242 1200Вт белый/серый - фото 9
Блендер погружной Starwind SBP3242 1200Вт белый/серый - фото 10
Блендер погружной Starwind SBP3242 1200Вт белый/серый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.5
  • Блендер погружной Starwind SBP3242 1200Вт белый/серый - фото 1
  • Блендер погружной Starwind SBP3242 1200Вт белый/серый - фото 2
  • Блендер погружной Starwind SBP3242 1200Вт белый/серый - фото 3
  • Блендер погружной Starwind SBP3242 1200Вт белый/серый - фото 4
  • Блендер погружной Starwind SBP3242 1200Вт белый/серый - фото 5
  • Блендер погружной Starwind SBP3242 1200Вт белый/серый - фото 6
  • Блендер погружной Starwind SBP3242 1200Вт белый/серый - фото 7
  • Блендер погружной Starwind SBP3242 1200Вт белый/серый - фото 8
  • Блендер погружной Starwind SBP3242 1200Вт белый/серый - фото 9
  • Блендер погружной Starwind SBP3242 1200Вт белый/серый - фото 10
  • Блендер погружной Starwind SBP3242 1200Вт белый/серый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702256
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.8
Комплектация
блендер, мерный стакан, насадки, инструкция, документация
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.5
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Размеры в упаковке, см
27х25х13
Вес, кг.
1.78

Описание товара Блендер погружной Starwind SBP3242 1200Вт белый/серый

Блендер Starwind SBP3242 станет бессменным помощником на каждой кухне, ведь позволит ежедневно удивлять домочадцев различными кулинарными творениями. Благодаря комплекту из нескольких насадок вы без лишних усилий измельчите ингредиенты до однородной консистенции, приготовите пышное тесто, соусы и начинки.

Отзывы о товаре Блендер погружной Starwind SBP3242 1200Вт белый/серый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1200
Материал корпуса
пластик
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
0.8
Комплектация
блендер, мерный стакан, насадки, инструкция, документация
Вакуумная функция
нет
Объем кувшина, л
0.5
Функции и особенности
плавная регулировка скорости
Описание
Блендер Starwind SBP3242 станет бессменным помощником на каждой кухне, ведь позволит ежедневно удивлять домочадцев различными кулинарными творениями. Благодаря комплекту из нескольких насадок вы без лишних усилий измельчите ингредиенты до однородной консистенции, приготовите пышное тесто, соусы и начинки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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