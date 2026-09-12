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Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTPUR) Purple купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTPUR) Purple

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Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTPUR) Purple - фото 1
Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTPUR) Purple - фото 2
Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTPUR) Purple - фото 3
Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTPUR) Purple - фото 4
Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTPUR) Purple - фото 5
Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTPUR) Purple - фото 6
Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTPUR) Purple - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTPUR) Purple - фото 1
  • Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTPUR) Purple - фото 2
  • Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTPUR) Purple - фото 3
  • Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTPUR) Purple - фото 4
  • Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTPUR) Purple - фото 5
  • Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTPUR) Purple - фото 6
  • Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTPUR) Purple - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701412
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
18х18х5
Вес, г.
50

Описание товара Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTPUR) Purple

Проводные наушники JBL Junior 320 представляют собой совершенное поколение звука JBL на громкости, безопасной для их ушей. Они не превышают 85 дБ, защищая маленьких слушателей от опасных уровней звука.

Отзывы о товаре Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTPUR) Purple




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Описание
Проводные наушники JBL Junior 320 представляют собой совершенное поколение звука JBL на громкости, безопасной для их ушей. Они не превышают 85 дБ, защищая маленьких слушателей от опасных уровней звука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTPUR) Purple - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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