Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTPUR) Purple
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701412
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
18х18х5
Вес, г.
50
Описание товара Наушники JBL JR320BT (JBLJR320BTPUR) Purple
Проводные наушники JBL Junior 320 представляют собой совершенное поколение звука JBL на громкости, безопасной для их ушей. Они не превышают 85 дБ, защищая маленьких слушателей от опасных уровней звука.
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Проводные наушники JBL Junior 320 представляют собой совершенное поколение звука JBL на громкости, безопасной для их ушей. Они не превышают 85 дБ, защищая маленьких слушателей от опасных уровней звука.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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