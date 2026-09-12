Top.Mail.Ru
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 1
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 2
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 3
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 4
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 5
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 6
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 7
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 8
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 9
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 10
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 11
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 12
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Цвет
белый
Источник питания
сеть
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 6
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 7
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 8
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 9
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 10
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 11
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 12
  • Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700571
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Цвет
белый
Индикация
низкого уровня воды, влажности, температуры, работы
Фильтры
керамический
Емкость резервуара для воды
5.2
Расход воды, мл/ч
350 мл/час
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Гигростат
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х24х24
Вес, кг.
3.75

Описание товара Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый

Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 оснащен специальным картриджем, который способствует значительному смягчению воды, что препятствует образованию посторонних соединений на внутренних элементах прибора. Используя этого стильного и компактного помощника, вы наполните воздушный поток живительной влагой, которая так необходима коже в отопительный сезон. Доступ к возможностям устройства обеспечивает сенсорная панель управления. Объем резервуара для воды увеличен до 5.2 л, а в течение часа увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 расходует не более 350 мл, что обеспечивает его продолжительную автономную работу. Запрограммировав таймер на подходящий временной отрезок, вам не придется самостоятельно выключать прибор. Производительности представленной модели достаточно для полноценной работы в помещениях площадью до 30 кв.м.



Теги товара: ультразвуковые, белые

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
ультразвуковой
Назначение прибора
увлажнение воздуха
Цвет
белый
Индикация
низкого уровня воды, влажности, температуры, работы
Фильтры
керамический
Емкость резервуара для воды
5.2
Расход воды, мл/ч
350 мл/час
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Гигростат
да
Регулировка интенсивности работы
да
Развернуть
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
25
Страна производитель
Китай
Описание
Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 оснащен специальным картриджем, который способствует значительному смягчению воды, что препятствует образованию посторонних соединений на внутренних элементах прибора. Используя этого стильного и компактного помощника, вы наполните воздушный поток живительной влагой, которая так необходима коже в отопительный сезон. Доступ к возможностям устройства обеспечивает сенсорная панель управления. Объем резервуара для воды увеличен до 5.2 л, а в течение часа увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 расходует не более 350 мл, что обеспечивает его продолжительную автономную работу. Запрограммировав таймер на подходящий временной отрезок, вам не придется самостоятельно выключать прибор. Производительности представленной модели достаточно для полноценной работы в помещениях площадью до 30 кв.м.


Теги товара: ультразвуковые, белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Увлажнитель воздуха Vitek VT-2348 25Вт (ультразвуковой) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...