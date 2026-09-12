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Увлажнитель воздуха Polaris PUH 7605 TF белый/голубой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Увлажнитель воздуха Polaris PUH 7605 TF белый/голубой

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Увлажнитель воздуха Polaris PUH 7605 TF 25Вт (ультразвуковой) белый/голубой - фото 1
Увлажнитель воздуха Polaris PUH 7605 TF 25Вт (ультразвуковой) белый/голубой - фото 2
Увлажнитель воздуха Polaris PUH 7605 TF 25Вт (ультразвуковой) белый/голубой - фото 3
Увлажнитель воздуха Polaris PUH 7605 TF 25Вт (ультразвуковой) белый/голубой - фото 4
Увлажнитель воздуха Polaris PUH 7605 TF 25Вт (ультразвуковой) белый/голубой - фото 5
Увлажнитель воздуха Polaris PUH 7605 TF 25Вт (ультразвуковой) белый/голубой - фото 6
Увлажнитель воздуха Polaris PUH 7605 TF 25Вт (ультразвуковой) белый/голубой - фото 7
Увлажнитель воздуха Polaris PUH 7605 TF 25Вт (ультразвуковой) белый/голубой - фото 8
Увлажнитель воздуха Polaris PUH 7605 TF 25Вт (ультразвуковой) белый/голубой - фото 9
Увлажнитель воздуха Polaris PUH 7605 TF 25Вт (ультразвуковой) белый/голубой - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
  • Увлажнитель воздуха Polaris PUH 7605 TF 25Вт (ультразвуковой) белый/голубой - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Polaris PUH 7605 TF 25Вт (ультразвуковой) белый/голубой - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Polaris PUH 7605 TF 25Вт (ультразвуковой) белый/голубой - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Polaris PUH 7605 TF 25Вт (ультразвуковой) белый/голубой - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Polaris PUH 7605 TF 25Вт (ультразвуковой) белый/голубой - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Polaris PUH 7605 TF 25Вт (ультразвуковой) белый/голубой - фото 6
  • Увлажнитель воздуха Polaris PUH 7605 TF 25Вт (ультразвуковой) белый/голубой - фото 7
  • Увлажнитель воздуха Polaris PUH 7605 TF 25Вт (ультразвуковой) белый/голубой - фото 8
  • Увлажнитель воздуха Polaris PUH 7605 TF 25Вт (ультразвуковой) белый/голубой - фото 9
  • Увлажнитель воздуха Polaris PUH 7605 TF 25Вт (ультразвуковой) белый/голубой - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700547
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х19х19
Вес, кг.
2.26

Описание товара Увлажнитель воздуха Polaris PUH 7605 TF белый/голубой

Ультразвуковой увлажнитель воздуха Polaris PUH 7605 TF - это современное устройство, которое обеспечивает комфортный микроклимат в помещении. Благодаря своей функциональности и дизайну, он станет незаменимым помощником в создании благоприятной атмосферы в вашем доме. Особенностью данного увлажнителя является новая технология верхнего залива WATERWAY PRO. Это значит, что для залива воды достаточно снять крышку, что значительно упрощает процесс обслуживания устройства. Увлажнитель оснащен резервуаром для воды объемом 4.5 литра, что позволяет ему работать до 24 часов без перерыва. Расход воды составляет 350 мл/ч, что обеспечивает равномерное увлажнение воздуха. Устройство поддерживает влажность в диапазоне от 45 до 90%, что позволяет создать комфортные условия для людей с различными предпочтениями. Увлажнитель оснащен плавной регулировкой скорости подачи пара, что позволяет настроить интенсивность испарения в соответствии с вашими потребностями. Устройство автоматически отключается при отсутствии воды, что предотвращает его перегрев и продлевает срок службы. Дополнительной особенностью увлажнителя является подсветка корпуса, которая создает уютную атмосферу в помещении. Сенсорная панель управления и регулировка уровня подсветки позволяют легко и удобно управлять устройством. Увлажнитель воздуха Polaris PUH 7605 TF выполнен в стильном белом и голубом цвете, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. В комплект поставки входит увлажнитель воздуха, пульт дистанционного управления, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон. Выбирая ультразвуковой увлажнитель воздуха Polaris PUH 7605 TF, вы получаете надежное и функциональное устройство, которое обеспечит комфорт и уют в вашем доме.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Polaris PUH 7605 TF белый/голубой




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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Ультразвуковой увлажнитель воздуха Polaris PUH 7605 TF - это современное устройство, которое обеспечивает комфортный микроклимат в помещении. Благодаря своей функциональности и дизайну, он станет незаменимым помощником в создании благоприятной атмосферы в вашем доме. Особенностью данного увлажнителя является новая технология верхнего залива WATERWAY PRO. Это значит, что для залива воды достаточно снять крышку, что значительно упрощает процесс обслуживания устройства. Увлажнитель оснащен резервуаром для воды объемом 4.5 литра, что позволяет ему работать до 24 часов без перерыва. Расход воды составляет 350 мл/ч, что обеспечивает равномерное увлажнение воздуха. Устройство поддерживает влажность в диапазоне от 45 до 90%, что позволяет создать комфортные условия для людей с различными предпочтениями. Увлажнитель оснащен плавной регулировкой скорости подачи пара, что позволяет настроить интенсивность испарения в соответствии с вашими потребностями. Устройство автоматически отключается при отсутствии воды, что предотвращает его перегрев и продлевает срок службы. Дополнительной особенностью увлажнителя является подсветка корпуса, которая создает уютную атмосферу в помещении. Сенсорная панель управления и регулировка уровня подсветки позволяют легко и удобно управлять устройством. Увлажнитель воздуха Polaris PUH 7605 TF выполнен в стильном белом и голубом цвете, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. В комплект поставки входит увлажнитель воздуха, пульт дистанционного управления, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон. Выбирая ультразвуковой увлажнитель воздуха Polaris PUH 7605 TF, вы получаете надежное и функциональное устройство, которое обеспечит комфорт и уют в вашем доме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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