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Увлажнитель воздуха Deerma DEM-SJS300W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Увлажнитель воздуха Deerma DEM-SJS300W

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Увлажнитель воздуха Deerma DEM-SJS300W - фото 2
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Увлажнитель воздуха Deerma DEM-SJS300W - фото 4
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-SJS300W - фото 5
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-SJS300W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-SJS300W - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-SJS300W - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-SJS300W - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-SJS300W - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-SJS300W - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Deerma DEM-SJS300W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
4 790 руб.  7 990 руб. 
Начислим 77 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 678792
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Увлажнитель воздуха Deerma DEM-SJS300W
4 790 руб. -40%
7 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
deerma
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х25х25
Вес, кг.
2.7

Описание товара Увлажнитель воздуха Deerma DEM-SJS300W

Увлажнитель воздуха DEERMA DEM-SJS300W – ультразвуковая модель с резервуаром для воды объемом 4.4 л, которая способна проработать до 14 часов без необходимости долива. Устройство обладает расходом воды 300 мл/ч и подойдет для использования в помещении площадью до 25 м?. Уровень шума в процессе работы прибора не превышает 36 дБ, что позволит не выключать его на ночь. Верхний залив воды обеспечивает удобство при использовании модели: вам не придется нести резервуар к крану, чтобы наполнить его водой.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Deerma DEM-SJS300W




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Характеристики
Бренд
deerma
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Увлажнитель воздуха DEERMA DEM-SJS300W – ультразвуковая модель с резервуаром для воды объемом 4.4 л, которая способна проработать до 14 часов без необходимости долива. Устройство обладает расходом воды 300 мл/ч и подойдет для использования в помещении площадью до 25 м?. Уровень шума в процессе работы прибора не превышает 36 дБ, что позволит не выключать его на ночь. Верхний залив воды обеспечивает удобство при использовании модели: вам не придется нести резервуар к крану, чтобы наполнить его водой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Увлажнитель воздуха Deerma DEM-SJS300W - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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