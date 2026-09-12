Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление
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Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703056
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
59х19х19
Вес, кг.
1.4
Описание товара Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-6E демонстрирует максимальную эффективность в помещении до 40 м?. Это соответствует просторному офису, нескольким смежным комнатами или площади квартиры-студии. При небольших размерах и возможности настольной установки прибор способен функционировать до 20 ч. Кроме увлажнения воздуха, Neoclima NHL-6E дополнен возможностью ароматизации. Необходимые пользователю параметры транслируются на дисплей и индикаторы. Для управления работой увлажнителя можно задействовать таймер, сенсорную панель или пульт.
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Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-6E демонстрирует максимальную эффективность в помещении до 40 м?. Это соответствует просторному офису, нескольким смежным комнатами или площади квартиры-студии. При небольших размерах и возможности настольной установки прибор способен функционировать до 20 ч. Кроме увлажнения воздуха, Neoclima NHL-6E дополнен возможностью ароматизации. Необходимые пользователю параметры транслируются на дисплей и индикаторы. Для управления работой увлажнителя можно задействовать таймер, сенсорную панель или пульт.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
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