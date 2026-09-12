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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление

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Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 1
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 2
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 3
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 4
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 5
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 6
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 7
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 8
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 9
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 10
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 11
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 12
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 13
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 14
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 15
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 16
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 17
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 18
Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 1
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 2
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 3
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 4
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 5
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 6
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 7
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 8
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 9
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 10
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 11
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 12
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 13
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 14
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 15
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 16
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 17
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 18
  • Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703056
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Характеристики

Бренд
Neoclima
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Размеры в упаковке, см
59х19х19
Вес, кг.
1.4

Описание товара Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление

Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-6E демонстрирует максимальную эффективность в помещении до 40 м?. Это соответствует просторному офису, нескольким смежным комнатами или площади квартиры-студии. При небольших размерах и возможности настольной установки прибор способен функционировать до 20 ч. Кроме увлажнения воздуха, Neoclima NHL-6E дополнен возможностью ароматизации. Необходимые пользователю параметры транслируются на дисплей и индикаторы. Для управления работой увлажнителя можно задействовать таймер, сенсорную панель или пульт.

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха ультразвуковой Neoclima NHL-6E, объем 6 л, сенсорное управление




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Характеристики
Бренд
Neoclima
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Описание
Увлажнитель воздуха Neoclima NHL-6E демонстрирует максимальную эффективность в помещении до 40 м?. Это соответствует просторному офису, нескольким смежным комнатами или площади квартиры-студии. При небольших размерах и возможности настольной установки прибор способен функционировать до 20 ч. Кроме увлажнения воздуха, Neoclima NHL-6E дополнен возможностью ароматизации. Необходимые пользователю параметры транслируются на дисплей и индикаторы. Для управления работой увлажнителя можно задействовать таймер, сенсорную панель или пульт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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