Top.Mail.Ru
Animal Джаz - Шаг вдох (Grey) (4640001406041) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Animal Джаz - Шаг вдох (Grey) (4640001406041) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Animal Джаz - Шаг вдох (Grey) (4640001406041) виниловая пластинка - фото 1
Animal Джаz - Шаг вдох (Grey) (4640001406041) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Animal Джаz
Альбом (сингл)
Шаг вдох
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Animal Джаz - Шаг вдох (Grey) (4640001406041) виниловая пластинка - фото 1
  • Animal Джаz - Шаг вдох (Grey) (4640001406041) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698882
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406041]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Animal Джаz
Альбом (сингл)
Шаг вдох
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Время выбирать, Двое, Можешь лететь, Шаг вдох, Двойной ценой Три полоски, Как дым, Думать дважды, Граффити в зимнем парке, Давид, Жесть, Каблуки, Ответ , Тысячи дней
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Animal Джаz - Шаг вдох (Grey) (4640001406041) виниловая пластинка

«Шаг Вдох» — шестой студийный альбом питерской группы «Animal ДжаZ» и четвёртый «электрический». Альбом группа записывала в течение 2006 года на разных студиях, основное — на студии ДДТ.. Впервые на виниле!. Легендарный альбом группы Animal ДжаZ – «Шаг вдох». Для издания на LP альбом был специально пересведён из оригинального мультитрека бессменным саунд-продюсером Animal ДжаZ Юрием Смирновым. Таким «Шаг вдох» вы ещё не слышали! Однако это всё ещё наиболее эффективный способ вернуть «свой 2007-й», потому что ваш любимый «Шаг вдох» –это всё ещё он! Все мы помним то время. Ни пандемии, ни катастроф. Только «Три полоски», спокойствие и процветание. Альбом будет издан на двойном тяжёлом (180 грамм) цветном виниле.. Самый звёздный альбом Артиста, включает композицию «Три полоски» (16 миллионов просмотров на YT).



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Animal Джаz - Шаг вдох (Grey) (4640001406041) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001406041]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2007
Исполнитель
Animal Джаz
Альбом (сингл)
Шаг вдох
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Время выбирать, Двое, Можешь лететь, Шаг вдох, Двойной ценой Три полоски, Как дым, Думать дважды, Граффити в зимнем парке, Давид, Жесть, Каблуки, Ответ , Тысячи дней
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
«Шаг Вдох» — шестой студийный альбом питерской группы «Animal ДжаZ» и четвёртый «электрический». Альбом группа записывала в течение 2006 года на разных студиях, основное — на студии ДДТ.. Впервые на виниле!. Легендарный альбом группы Animal ДжаZ – «Шаг вдох». Для издания на LP альбом был специально пересведён из оригинального мультитрека бессменным саунд-продюсером Animal ДжаZ Юрием Смирновым. Таким «Шаг вдох» вы ещё не слышали! Однако это всё ещё наиболее эффективный способ вернуть «свой 2007-й», потому что ваш любимый «Шаг вдох» –это всё ещё он! Все мы помним то время. Ни пандемии, ни катастроф. Только «Три полоски», спокойствие и процветание. Альбом будет издан на двойном тяжёлом (180 грамм) цветном виниле.. Самый звёздный альбом Артиста, включает композицию «Три полоски» (16 миллионов просмотров на YT).


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Animal Джаz - Шаг вдох (Grey) (4640001406041) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...