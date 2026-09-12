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Черный Лукич Летучие Рыбы - Мария (Концертник) (8893971084276) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Черный Лукич Летучие Рыбы - Мария (Концертник) (8893971084276) виниловая пластинка

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Черный Лукич Летучие Рыбы - Мария (Концертник) (8893971084276) виниловая пластинка - фото 1
Черный Лукич Летучие Рыбы - Мария (Концертник) (8893971084276) виниловая пластинка - фото 2
Черный Лукич Летучие Рыбы - Мария (Концертник) (8893971084276) виниловая пластинка - фото 3
Черный Лукич Летучие Рыбы - Мария (Концертник) (8893971084276) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Черный Лукич, Летучие Рыбы
Альбом (сингл)
Мария
Жанр
Русский рок
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Черный Лукич Летучие Рыбы - Мария (Концертник) (8893971084276) виниловая пластинка - фото 1
  • Черный Лукич Летучие Рыбы - Мария (Концертник) (8893971084276) виниловая пластинка - фото 2
  • Черный Лукич Летучие Рыбы - Мария (Концертник) (8893971084276) виниловая пластинка - фото 3
  • Черный Лукич Летучие Рыбы - Мария (Концертник) (8893971084276) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698779
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Характеристики

Бренд
MirMiru music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MMMusic (MIRMIRU Music)
Barcode
[8893971084276]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Черный Лукич, Летучие Рыбы
Альбом (сингл)
Мария
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Мария, Распахнутая Любовь, Калейдоскопики, Берег Надежды, Допевай Смешное Сердце, Дворцы-Ларцы, Ветер, Бамбуковые Рощи, В Солнечных Часах, Полюби, Солнышко
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
вкладыш
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Черный Лукич Летучие Рыбы - Мария (Концертник) (8893971084276) виниловая пластинка

Эта пластинка перенесет благодарного слушателя в счастливые дни лета 2003 года, в город Тюмень, где был записан альбом Черного Лукича и Оркестра Подводной музыки Летучие Рыбы «Мария». Прошло 20 лет. В архивах Летучих Рыб была обнаружена уникальная запись с концерта-презентации этого альбома. Своеобразный памятник ушедшей эпохи романтизма. Все еще живы, энергичны, полны надежд и планов.



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Черный Лукич Летучие Рыбы - Мария (Концертник) (8893971084276) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MirMiru music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MMMusic (MIRMIRU Music)
Barcode
[8893971084276]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Черный Лукич, Летучие Рыбы
Альбом (сингл)
Мария
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Мария, Распахнутая Любовь, Калейдоскопики, Берег Надежды, Допевай Смешное Сердце, Дворцы-Ларцы, Ветер, Бамбуковые Рощи, В Солнечных Часах, Полюби, Солнышко
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
вкладыш
Страна производитель
Россия
Описание
Эта пластинка перенесет благодарного слушателя в счастливые дни лета 2003 года, в город Тюмень, где был записан альбом Черного Лукича и Оркестра Подводной музыки Летучие Рыбы «Мария». Прошло 20 лет. В архивах Летучих Рыб была обнаружена уникальная запись с концерта-презентации этого альбома. Своеобразный памятник ушедшей эпохи романтизма. Все еще живы, энергичны, полны надежд и планов.


Теги товара: Русский рок
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Отзывы


Черный Лукич Летучие Рыбы - Мария (Концертник) (8893971084276) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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