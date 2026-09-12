Top.Mail.Ru
DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F955W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F955W

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F955W - фото 1
DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F955W - фото 2
DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F955W - фото 3
DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F955W - фото 4
DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F955W - фото 5
DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F955W - фото 6
DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F955W - фото 7
DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F955W - фото 8
DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F955W - фото 9
DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F955W - фото 10
DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F955W - фото 11
DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F955W - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнители воздуха
  • DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F955W - фото 1
  • DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F955W - фото 2
  • DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F955W - фото 3
  • DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F955W - фото 4
  • DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F955W - фото 5
  • DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F955W - фото 6
  • DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F955W - фото 7
  • DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F955W - фото 8
  • DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F955W - фото 9
  • DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F955W - фото 10
  • DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F955W - фото 11
  • DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F955W - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696863
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
deerma
Тип товара
Увлажнители воздуха
Размеры в упаковке, см
25х25х6
Вес, кг.
3.17

Описание товара DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F955W

Увлажнитель воздуха DEERMA DEM-F955W. С уровнем шума всего до 38 дБ он работает практически бесшумно, что позволяет использовать его даже ночью. Увлажнитель поддерживает ароматизацию, создавая приятную атмосферу. Подключение к голосовому помощнику Алиса, делает управление еще более удобным. Яркая подсветка добавляет уют, а простой интерфейс обеспечивает легкость в использовании.

Отзывы о товаре DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F955W




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
deerma
Тип товара
Увлажнители воздуха
Описание
Увлажнитель воздуха DEERMA DEM-F955W. С уровнем шума всего до 38 дБ он работает практически бесшумно, что позволяет использовать его даже ночью. Увлажнитель поддерживает ароматизацию, создавая приятную атмосферу. Подключение к голосовому помощнику Алиса, делает управление еще более удобным. Яркая подсветка добавляет уют, а простой интерфейс обеспечивает легкость в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


DEERMA Увлажнитель воздуха DEM-F955W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...