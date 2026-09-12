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Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) виниловая пластинка

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Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 1
Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 2
Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 3
Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 4
Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 5
Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 6
Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 7
Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 8
Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 9
Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 10
Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 11
Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 12
Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 13
Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 14
Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 15
Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 16
Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 1
  • Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 2
  • Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 3
  • Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 4
  • Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 5
  • Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 6
  • Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 7
  • Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 8
  • Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 9
  • Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 10
  • Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 11
  • Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 12
  • Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 13
  • Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 14
  • Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 15
  • Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 16
  • Пластинка виниловая Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696120
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Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) виниловая пластинка

Данная серия, ставшая за 25 лет поистине культовой, является визитной карточкой лейбла MOROZ RECORDS и одним из наиболее узнаваемых серийных изданий России. В «Легендах» издаются только самые достойные рокеры, известные в каждом уголке страны и далеко за её пределами, собирающие стадионы на свои сольные шоу. Винил группы «АРИЯ» представляет собой настоящий best, охватывающий все периоды творчества коллектива. В сборник вошли 15 лучших произведений, которые порадуют как искушённого фаната, так и человека, поверхностно знакомого с творчеством «АРИЯ». Для данного издания был произведён специальный мастеринг, поэтому именно в формате LP все нюансы аранжировок, сведения и мастеринга откроются слушателям в полной мере. Издание сопровождается большой обзорной статьёй, специально написанной для данного релиза. Изготовлено в ЕС.

Отзывы о товаре Легенды Русского Рока - Ария (Blue) (4640001405310) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Данная серия, ставшая за 25 лет поистине культовой, является визитной карточкой лейбла MOROZ RECORDS и одним из наиболее узнаваемых серийных изданий России. В «Легендах» издаются только самые достойные рокеры, известные в каждом уголке страны и далеко за её пределами, собирающие стадионы на свои сольные шоу. Винил группы «АРИЯ» представляет собой настоящий best, охватывающий все периоды творчества коллектива. В сборник вошли 15 лучших произведений, которые порадуют как искушённого фаната, так и человека, поверхностно знакомого с творчеством «АРИЯ». Для данного издания был произведён специальный мастеринг, поэтому именно в формате LP все нюансы аранжировок, сведения и мастеринга откроются слушателям в полной мере. Издание сопровождается большой обзорной статьёй, специально написанной для данного релиза. Изготовлено в ЕС.
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Доставка
Отзывы


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