Легенды Русского Рока - Аквариум (Blue) (4640001405266) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Аквариум
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696119
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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405266]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Аквариум
Жанр
Русский рок
Трек-лист
10 Стрел, Город Золотой, Гарсон №2, Серебро Господа Моего, Та, Которую Я Люблю, Капитан Воронин, Из Сияющей Пустоты, Кони Беспредела, Поезд В Огне, Дерево, Дубровский, Навигатор, Лётчик, Капитан Белый Снег, Великая Железнодорожная Симфония, Плоскость, Центр Циклона, Не Пей Вина, Гертруда, Мочалкин Блюз, Козлодоев, Три Сестры, Вавилон
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Легенды Русского Рока - Аквариум (Blue) (4640001405266) виниловая пластинка
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Виниловая пластинка Аквариум - Легенды Русского Рока - компиляция песен группы «Аквариум» в рамках проекта «Легенды русского рока».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
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Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001405266]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Легенды Русского Рока
Альбом (сингл)
Аквариум
Жанр
Русский рок
Трек-лист
10 Стрел, Город Золотой, Гарсон №2, Серебро Господа Моего, Та, Которую Я Люблю, Капитан Воронин, Из Сияющей Пустоты, Кони Беспредела, Поезд В Огне, Дерево, Дубровский, Навигатор, Лётчик, Капитан Белый Снег, Великая Железнодорожная Симфония, Плоскость, Центр Циклона, Не Пей Вина, Гертруда, Мочалкин Блюз, Козлодоев, Три Сестры, Вавилон
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
18+. Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Гребенщиковым Борисом Борисовичем, содержащимся в реестр иностранных агентов либо касается деятельности иностранного агента Гребенщикова Бориса Борисовича, содержащегося в реестре иностранных агентов. Виниловая пластинка Аквариум - Легенды Русского Рока - компиляция песен группы «Аквариум» в рамках проекта «Легенды русского рока».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок
Легенды Русского Рока - Аквариум (Blue) (4640001405266) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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