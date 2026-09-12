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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
244
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
120 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691991
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Описание товара Купольная вытяжка Korting KHC 6989 GN
Korting создал настоящего помощника для современной кухни — мощную островную вытяжку, которая не только эффективно очищает воздух, но и выглядит стильно благодаря чёрному металлу. Благодаря диаметру воздуховода 120 мм и высокой производительности 950 м? в час, этот прибор справится даже с насыщенными кулинарными экспериментами на просторной кухне. Пять скоростей позволяют легко подобрать оптимальный режим, а удобное сенсорное управление делает эксплуатацию особенно приятной. Вытяжка работает в режимах отвода и циркуляции, подстраиваясь под особенности вашего помещения. Эффективный жировой фильтр задержит пары и запахи, защищая кухню от загрязнений, а встроенное освещение обеспечит отличный обзор рабочей зоны. При мощности 244 Вт уровень шума остаётся комфортным — всего 54 дБ, чтобы готовка не мешала отдыху.
Korting создал настоящего помощника для современной кухни — мощную островную вытяжку, которая не только эффективно очищает воздух, но и выглядит стильно благодаря чёрному металлу. Благодаря диаметру воздуховода 120 мм и высокой производительности 950 м? в час, этот прибор справится даже с насыщенными кулинарными экспериментами на просторной кухне. Пять скоростей позволяют легко подобрать оптимальный режим, а удобное сенсорное управление делает эксплуатацию особенно приятной. Вытяжка работает в режимах отвода и циркуляции, подстраиваясь под особенности вашего помещения. Эффективный жировой фильтр задержит пары и запахи, защищая кухню от загрязнений, а встроенное освещение обеспечит отличный обзор рабочей зоны. При мощности 244 Вт уровень шума остаётся комфортным — всего 54 дБ, чтобы готовка не мешала отдыху.
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