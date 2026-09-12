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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
стекло
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691983
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Описание товара Наклонная вытяжка Korting KHC 67590 GN
Элегантная наклонная кухонная вытяжка Korting в стильном чёрном цвете сразу притягивает взгляд и вносит изюминку в интерьер. Корпус из стекла придаёт ей современный акцент, а прочные жировой и угольный фильтры обеспечивают чистоту воздуха без хлопот. Высокая производительность — 800 м? в час — легко справится даже с интенсивной готовкой, эффективно устраняя запахи и лишний пар как в режиме отвода, так и циркуляции. Вытяжка работает на трёх скоростях: вы всегда сможете выбрать подходящий режим, экономя энергию (190 Вт). Сенсорное управление интуитивно понятно, а встроенное освещение создаёт дополнительный комфорт на кухне. Низкий уровень шума — всего 52 дБ — делает работу вытяжки практически незаметной, даже во время продолжительной готовки. Диаметры воздуховода 120 и 150 мм позволяют адаптировать прибор под ваши условия. Продуманное сочетание дизайна, мощности и удобства для современного дома.
Элегантная наклонная кухонная вытяжка Korting в стильном чёрном цвете сразу притягивает взгляд и вносит изюминку в интерьер. Корпус из стекла придаёт ей современный акцент, а прочные жировой и угольный фильтры обеспечивают чистоту воздуха без хлопот. Высокая производительность — 800 м? в час — легко справится даже с интенсивной готовкой, эффективно устраняя запахи и лишний пар как в режиме отвода, так и циркуляции. Вытяжка работает на трёх скоростях: вы всегда сможете выбрать подходящий режим, экономя энергию (190 Вт). Сенсорное управление интуитивно понятно, а встроенное освещение создаёт дополнительный комфорт на кухне. Низкий уровень шума — всего 52 дБ — делает работу вытяжки практически незаметной, даже во время продолжительной готовки. Диаметры воздуховода 120 и 150 мм позволяют адаптировать прибор под ваши условия. Продуманное сочетание дизайна, мощности и удобства для современного дома.
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