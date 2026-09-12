Top.Mail.Ru
Наклонная вытяжка Korting KHC 61950 GXN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наклонная вытяжка Korting KHC 61950 GXN

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наклонная вытяжка Korting KHC 61950 GXN - фото 1
Наклонная вытяжка Korting KHC 61950 GXN - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
240
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
120 мм
  • Наклонная вытяжка Korting KHC 61950 GXN - фото 1
  • Наклонная вытяжка Korting KHC 61950 GXN - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692015
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
240
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Длина электрошнура, см
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х51х44
Вес, кг.
17

Описание товара Наклонная вытяжка Korting KHC 61950 GXN

Кухонная вытяжка Korting создана для тех, кто ценит и стиль, и функциональность. Благодаря стеклянному корпусу в глубоком чёрном цвете она станет ярким акцентом в современной кухне. Наклонная конструкция не только элегантна, но и удобна — пространство над плитой остаётся свободным. Вытяжка легко справится даже с большим объёмом приготовления: высокая производительность — 950 м? — позволит забыть о запахах и парах. Пять скоростей выбираются интуитивно простым сенсорным управлением — максимум контроля одним касанием. Жировой фильтр поможет сохранить кухню в чистоте. Работайте в любом режиме — отвод или циркуляция, в зависимости от особенностей вашего помещения. Диаметр воздуховода 120 мм обеспечит стабильную работу, а свет выключателя добавляет комфорта при готовке. Мощность 240 Вт оптимальна для интенсивного использования, а вес 14,5 кг делает монтаж простым и надёжным.

Отзывы о товаре Наклонная вытяжка Korting KHC 61950 GXN




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
240
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
120 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Развернуть
Длина электрошнура, см
0
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонная вытяжка Korting создана для тех, кто ценит и стиль, и функциональность. Благодаря стеклянному корпусу в глубоком чёрном цвете она станет ярким акцентом в современной кухне. Наклонная конструкция не только элегантна, но и удобна — пространство над плитой остаётся свободным. Вытяжка легко справится даже с большим объёмом приготовления: высокая производительность — 950 м? — позволит забыть о запахах и парах. Пять скоростей выбираются интуитивно простым сенсорным управлением — максимум контроля одним касанием. Жировой фильтр поможет сохранить кухню в чистоте. Работайте в любом режиме — отвод или циркуляция, в зависимости от особенностей вашего помещения. Диаметр воздуховода 120 мм обеспечит стабильную работу, а свет выключателя добавляет комфорта при готовке. Мощность 240 Вт оптимальна для интенсивного использования, а вес 14,5 кг делает монтаж простым и надёжным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наклонная вытяжка Korting KHC 61950 GXN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...