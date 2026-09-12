Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
серебристый
Потребляемая мощность
190
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
800
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692201
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Купольная вытяжка Korting KHC 9737 XGN, 90 см
Купольная кухонная вытяжка Korting с серебристым корпусом и стильными стеклянными элементами эффектно подчеркнёт современный интерьер. Мощность 190 Вт и производительность 800 куб.м позволяют быстро избавляться от запахов и пара даже при интенсивной готовке. Три режима скорости легко переключаются сенсорным управлением — выбирать нужную интенсивность стало проще простого. Уровень шума всего 52 дБ обеспечивает комфортную атмосферу на кухне: вытяжка работает эффективно, не мешая общению и отдыху. Выбор между отводом и циркуляцией воздуха открывает больше возможностей по размещению. Освещение делает процесс готовки ещё удобнее. Два возможных диаметра воздуховода — 120 и 150 мм — помогут с лёгкой интеграцией в существующую систему вентиляции. Вес в 12,86 кг гарантирует стабильность и прочность конструкции.
Купольная кухонная вытяжка Korting с серебристым корпусом и стильными стеклянными элементами эффектно подчеркнёт современный интерьер. Мощность 190 Вт и производительность 800 куб.м позволяют быстро избавляться от запахов и пара даже при интенсивной готовке. Три режима скорости легко переключаются сенсорным управлением — выбирать нужную интенсивность стало проще простого. Уровень шума всего 52 дБ обеспечивает комфортную атмосферу на кухне: вытяжка работает эффективно, не мешая общению и отдыху. Выбор между отводом и циркуляцией воздуха открывает больше возможностей по размещению. Освещение делает процесс готовки ещё удобнее. Два возможных диаметра воздуховода — 120 и 150 мм — помогут с лёгкой интеграцией в существующую систему вентиляции. Вес в 12,86 кг гарантирует стабильность и прочность конструкции.
Купольная вытяжка Korting KHC 9737 XGN, 90 см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Купольная вытяжка Korting KHC 9737 XGN, 90 см