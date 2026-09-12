Цилиндрическая вытяжка Kuppersberg VORTEX GW, настенная, ширина 40 см, отвод/рециркуляция, 800 м3/час
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вытяжка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 696332
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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Вытяжка
Размеры в упаковке, см
80х45х45
Вес, кг.
16.2
Описание товара Цилиндрическая вытяжка Kuppersberg VORTEX GW, настенная, ширина 40 см, отвод/рециркуляция, 800 м3/час
Вытяжка купольная Kuppersberg VORTEX GW - стильное и функциональное решение для вашей кухни. Серебристый и белый цвета придают устройству современный и стильный внешний вид, а корпус из металла обеспечивает надежность и долговечность использования.
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Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Вытяжка
Вытяжка купольная Kuppersberg VORTEX GW - стильное и функциональное решение для вашей кухни. Серебристый и белый цвета придают устройству современный и стильный внешний вид, а корпус из металла обеспечивает надежность и долговечность использования.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки
Цилиндрическая вытяжка Kuppersberg VORTEX GW, настенная, ширина 40 см, отвод/рециркуляция, 800 м3/час - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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