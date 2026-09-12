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Цилиндрическая вытяжка Kuppersberg VORTEX GW, настенная, ширина 40 см, отвод/рециркуляция, 800 м3/час купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Цилиндрическая вытяжка Kuppersberg VORTEX GW, настенная, ширина 40 см, отвод/рециркуляция, 800 м3/час

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Цилиндрическая вытяжка Kuppersberg VORTEX GW, настенная, ширина 40 см, отвод/рециркуляция, 800 м3/час - фото 1
Цилиндрическая вытяжка Kuppersberg VORTEX GW, настенная, ширина 40 см, отвод/рециркуляция, 800 м3/час - фото 2
Цилиндрическая вытяжка Kuppersberg VORTEX GW, настенная, ширина 40 см, отвод/рециркуляция, 800 м3/час - фото 3
Цилиндрическая вытяжка Kuppersberg VORTEX GW, настенная, ширина 40 см, отвод/рециркуляция, 800 м3/час - фото 4
Цилиндрическая вытяжка Kuppersberg VORTEX GW, настенная, ширина 40 см, отвод/рециркуляция, 800 м3/час - фото 5
Цилиндрическая вытяжка Kuppersberg VORTEX GW, настенная, ширина 40 см, отвод/рециркуляция, 800 м3/час - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вытяжка
  • Цилиндрическая вытяжка Kuppersberg VORTEX GW, настенная, ширина 40 см, отвод/рециркуляция, 800 м3/час - фото 1
  • Цилиндрическая вытяжка Kuppersberg VORTEX GW, настенная, ширина 40 см, отвод/рециркуляция, 800 м3/час - фото 2
  • Цилиндрическая вытяжка Kuppersberg VORTEX GW, настенная, ширина 40 см, отвод/рециркуляция, 800 м3/час - фото 3
  • Цилиндрическая вытяжка Kuppersberg VORTEX GW, настенная, ширина 40 см, отвод/рециркуляция, 800 м3/час - фото 4
  • Цилиндрическая вытяжка Kuppersberg VORTEX GW, настенная, ширина 40 см, отвод/рециркуляция, 800 м3/час - фото 5
  • Цилиндрическая вытяжка Kuppersberg VORTEX GW, настенная, ширина 40 см, отвод/рециркуляция, 800 м3/час - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696332
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Вытяжка
Размеры в упаковке, см
80х45х45
Вес, кг.
16.2

Описание товара Цилиндрическая вытяжка Kuppersberg VORTEX GW, настенная, ширина 40 см, отвод/рециркуляция, 800 м3/час

Вытяжка купольная Kuppersberg VORTEX GW - стильное и функциональное решение для вашей кухни. Серебристый и белый цвета придают устройству современный и стильный внешний вид, а корпус из металла обеспечивает надежность и долговечность использования.

Отзывы о товаре Цилиндрическая вытяжка Kuppersberg VORTEX GW, настенная, ширина 40 см, отвод/рециркуляция, 800 м3/час




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Вытяжка
Описание
Вытяжка купольная Kuppersberg VORTEX GW - стильное и функциональное решение для вашей кухни. Серебристый и белый цвета придают устройству современный и стильный внешний вид, а корпус из металла обеспечивает надежность и долговечность использования.
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Отзывы


Цилиндрическая вытяжка Kuppersberg VORTEX GW, настенная, ширина 40 см, отвод/рециркуляция, 800 м3/час - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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