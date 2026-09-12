Описание товара Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9997 X

Для установки полностью встраиваемой вытяжки в корпусе навесного шкафчика необходимо сделать вырез, а после размещения в нише, прибор необходимо закрепить. Такая особенность встраивания требует уменьшенной ширины вытяжки относительно ширины шкафчика. Габариты встраиваемых вытяжек K?RTING оптимально выверены для установки в соответствующих модулях. Низкий уровень шума. Данная вытяжка разработана из качественных материалов и с использованием самых современных технологий, что позволяет снизить уровень шума, издаваемый вытяжкой в процессе работы. Современный дизайн. Сочетание стекла, стали и прямых, горизонтальных линий, используемых в кухонных вытяжках современного дизайна, объединяет внешний вид кухонной мебели и бытовой техники, создавая полноценное решение в стиле хай-тек. Управление «Touch Control Slider». Сенсорное слайдерное управление приносит особенно удобное управление прибором и регулировкой мощности касанием одного пальца. Ко всему прочему такое управление стилизует интерьер в более современный стиль. LED освещение. В данной вытяжке используются самые современные технологии освещения. Подсветка рабочей зоны происходит при помощи LED ламп, направляющих приятный белый свет. Срок службы таких ламп 50 000 и более часов. Таймер. Активировав функцию «таймер», Вы обеспечите автоматическое выключение вытяжки через определенное время. Мигающий светодиод подтверждает, что функция «таймер» активирована и вытяжка отключится автоматически. Алюминиевые жировые фильтры. Жировой фильтр, фильтр грубой очистки - предназначены для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены. Индикация загрязнения фильтров. Наличие индикатора, указывающего на степень загрязнения фильтров. Фильтры, выработавшие свой ресурс, заметно снижают производительность вытяжки и эффективность очистки воздуха. Чтобы облегчить уход за вытяжкой, мы оборудовали свои модели индикаторами насыщения фильтров. За насыщением жиропоглощающего и угольного фильтров следит электроника: по прошествии среднестатистического времени службы фильтра при включенной вытяжке на панели управления появляется соответствующий мигающий символ. Функция «Clean Air». Для обеспечения постоянной смены воздуха кухни активируют функцию «Clean Air». Для этого кнопку таймера удерживают 3 секунды. Каждый час прибор будет включаться на минимальной скорости, работать 10 минут и отключаться. Сенсор дыма и пара. Сенсор, расположенный в нижней части корпуса, анализирует количество частиц пара и жира, и самостоятельно управляет режимом работы: включает прибор, выбирает и изменяет скорость в зависимости от степени загрязнённости воздуха. Система периметрального всасывания. Технология периметрального всасывания широко применяется в кухонных вытяжках Korting. В результате использования специальных панелей воздух через узкие щели, благодаря чему разгоняется и с высокой скоростью попадает в зону жировых и угольных фильтров. Таким образом, достигается концентрированное всасывание загрязненного воздуха и более эффективное удаление пара и частиц жира и гари, образующихся при приготовлении. Дополнительно к этому использование технологии периметрального всасывания открывает новые возможности дизайна вытяжек и позволяет повысить показатели энергоэффективности и снизить уровень шума.