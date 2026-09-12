Top.Mail.Ru
Островная вытяжка Korting KHA 40828 GN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Островная вытяжка Korting KHA 40828 GN

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Островная вытяжка Korting KHA 40828 GN - фото 1
Островная вытяжка Korting KHA 40828 GN - фото 2
Островная вытяжка Korting KHA 40828 GN - фото 3
Островная вытяжка Korting KHA 40828 GN - фото 4
Островная вытяжка Korting KHA 40828 GN - фото 5
Островная вытяжка Korting KHA 40828 GN - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Конструкция
островная
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
194
Количество скоростей
3
Диаметр воздуховода
150 мм
  • Островная вытяжка Korting KHA 40828 GN - фото 1
  • Островная вытяжка Korting KHA 40828 GN - фото 2
  • Островная вытяжка Korting KHA 40828 GN - фото 3
  • Островная вытяжка Korting KHA 40828 GN - фото 4
  • Островная вытяжка Korting KHA 40828 GN - фото 5
  • Островная вытяжка Korting KHA 40828 GN - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691992
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Конструкция
островная
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
194
Количество скоростей
3
Уровень шума
64
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Габаритные размеры
40x40,8х47-185 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х46х46
Вес, кг.
14.4

Описание товара Островная вытяжка Korting KHA 40828 GN

Данная вытяжка разработана из качественных материалов и с использованием самых современных технологий, что позволяет снизить уровень шума, издаваемый вытяжкой в процессе работы. Современный дизайн. Сочетание стекла, стали и прямых, горизонтальных линий, используемых в кухонных вытяжках современного дизайна, объединяет внешний вид кухонной мебели и бытовой техники, создавая полноценное решение в стиле хай-тек. Островной монтаж. При данном типе монтажа вытяжки крепятся к потолку над варочной поверхностью. Данную вытяжку можно располагать над кухонным островом. Она будет не только незаменимым помощником в борьбе с запахами, но и стильным предметом интерьера. Управление «Touch Control». Управление легким прикосновением. Отсутствие механических контактов является гарантией надежности, а гладкая поверхность способствует легкой очистке панели управления. Таймер. Активировав функцию «таймер», Вы обеспечите автоматическое выключение вытяжки через определенное время. Мигающий светодиод подтверждает, что функция «таймер» активирована и вытяжка отключится автоматически. Алюминиевые жировые фильтры. Жировой фильтр, фильтр грубой очистки - предназначены для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены. Угольные фильтры. Угольные фильтры (фильтры тонкой очистки) предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими абсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция. LED освещение. В данной вытяжке используются самые современные технологии освещения. Подсветка рабочей зоны происходит при помощи LED ламп, направляющих приятный белый свет. Срок службы таких ламп 50 000 и более часов. Пульт ДУ. Пульт позволит устанавливать необходимые параметры и режимы работы вытяжки, не вставая из-за обеденного стола.

Отзывы о товаре Островная вытяжка Korting KHA 40828 GN




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Конструкция
островная
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
194
Количество скоростей
3
Уровень шума
64
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
сенсорное
Габаритные размеры
40x40,8х47-185 см
Страна производитель
Китай
Описание
Данная вытяжка разработана из качественных материалов и с использованием самых современных технологий, что позволяет снизить уровень шума, издаваемый вытяжкой в процессе работы. Современный дизайн. Сочетание стекла, стали и прямых, горизонтальных линий, используемых в кухонных вытяжках современного дизайна, объединяет внешний вид кухонной мебели и бытовой техники, создавая полноценное решение в стиле хай-тек. Островной монтаж. При данном типе монтажа вытяжки крепятся к потолку над варочной поверхностью. Данную вытяжку можно располагать над кухонным островом. Она будет не только незаменимым помощником в борьбе с запахами, но и стильным предметом интерьера. Управление «Touch Control». Управление легким прикосновением. Отсутствие механических контактов является гарантией надежности, а гладкая поверхность способствует легкой очистке панели управления. Таймер. Активировав функцию «таймер», Вы обеспечите автоматическое выключение вытяжки через определенное время. Мигающий светодиод подтверждает, что функция «таймер» активирована и вытяжка отключится автоматически. Алюминиевые жировые фильтры. Жировой фильтр, фильтр грубой очистки - предназначены для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены. Угольные фильтры. Угольные фильтры (фильтры тонкой очистки) предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими абсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция. LED освещение. В данной вытяжке используются самые современные технологии освещения. Подсветка рабочей зоны происходит при помощи LED ламп, направляющих приятный белый свет. Срок службы таких ламп 50 000 и более часов. Пульт ДУ. Пульт позволит устанавливать необходимые параметры и режимы работы вытяжки, не вставая из-за обеденного стола.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Островная вытяжка Korting KHA 40828 GN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...