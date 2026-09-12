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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
242
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692001
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Описание товара Купольная вытяжка Korting KHC 6958 XGN
Купольная вытяжка Korting создана для современной кухни и впечатляет своим сочетанием мощности и стиля. Производительность 950 м? в час легко справится даже с интенсивными запахами после жарки или тушения, а пять скоростей позволят точно подобрать режим именно под ваш сценарий готовки. Благодаря режимам отвода и циркуляции, устройство гибко впишется в любую кухонную планировку.
Белоснежный корпус из металла и стекла не только выглядит эффектно, но и подчёркивает лёгкость интерьера. Жировой фильтр позволяет поддерживать чистоту, а сенсорное управление интуитивно понятно и удобно — никаких лишних движений. Две опции диаметра воздуховода — 120 и 150 мм — дают дополнительные варианты для установки.
Вытяжка работает тихо: при уровне шума всего 54 дБ она не нарушит уют на кухне. Встроенное освещение создаёт комфортные условия при готовке вне зависимости от времени суток. Вес 19 кг делает эту модель прочной и устойчивой, а мощность 242 Вт обеспечивает эффективную работу без лишних затрат электроэнергии.
Купольная вытяжка Korting создана для современной кухни и впечатляет своим сочетанием мощности и стиля. Производительность 950 м? в час легко справится даже с интенсивными запахами после жарки или тушения, а пять скоростей позволят точно подобрать режим именно под ваш сценарий готовки. Благодаря режимам отвода и циркуляции, устройство гибко впишется в любую кухонную планировку.
Белоснежный корпус из металла и стекла не только выглядит эффектно, но и подчёркивает лёгкость интерьера. Жировой фильтр позволяет поддерживать чистоту, а сенсорное управление интуитивно понятно и удобно — никаких лишних движений. Две опции диаметра воздуховода — 120 и 150 мм — дают дополнительные варианты для установки.
Вытяжка работает тихо: при уровне шума всего 54 дБ она не нарушит уют на кухне. Встроенное освещение создаёт комфортные условия при готовке вне зависимости от времени суток. Вес 19 кг делает эту модель прочной и устойчивой, а мощность 242 Вт обеспечивает эффективную работу без лишних затрат электроэнергии.
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