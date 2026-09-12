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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
244
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692008
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Описание товара Купольная вытяжка Korting KHC 9989 GN
Korting — это кухонная вытяжка с уверенным характером: мощность 244 Вт и производительность в 950 м? позволяют быстро и эффективно устранять запахи даже при интенсивной готовке. Пристенная конструкция гармонично впишется в современное пространство, а черное стекло подчеркнёт стиль и лаконичность интерьера.
Сенсорное управление — это интуитивное пользование и эстетика без лишних кнопок. Пять скоростей работы дают гибкость: от деликатного проветривания до максимального воздухообмена. Жировой фильтр оберегает кухню от налёта и облегчает уход за техникой.
Два варианта подключения воздуховода (120 мм и 150 мм) делают установку более гибкой, а наличие освещения обеспечивает дополнительный комфорт во время готовки. Вес в 14,88 кг гарантирует устойчивость и надёжность конструкции. Вытяжка Korting — выбор для тех, кто ценит чистоту, удобство и стиль на своей кухне.
Korting — это кухонная вытяжка с уверенным характером: мощность 244 Вт и производительность в 950 м? позволяют быстро и эффективно устранять запахи даже при интенсивной готовке. Пристенная конструкция гармонично впишется в современное пространство, а черное стекло подчеркнёт стиль и лаконичность интерьера.
Сенсорное управление — это интуитивное пользование и эстетика без лишних кнопок. Пять скоростей работы дают гибкость: от деликатного проветривания до максимального воздухообмена. Жировой фильтр оберегает кухню от налёта и облегчает уход за техникой.
Два варианта подключения воздуховода (120 мм и 150 мм) делают установку более гибкой, а наличие освещения обеспечивает дополнительный комфорт во время готовки. Вес в 14,88 кг гарантирует устойчивость и надёжность конструкции. Вытяжка Korting — выбор для тех, кто ценит чистоту, удобство и стиль на своей кухне.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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