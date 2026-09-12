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Купольная вытяжка Korting KHC 9989 GW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Купольная вытяжка Korting KHC 9989 GW

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Купольная вытяжка Korting KHC 9989 GW - фото 1
Купольная вытяжка Korting KHC 9989 GW - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
244
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
  • Купольная вытяжка Korting KHC 9989 GW - фото 1
  • Купольная вытяжка Korting KHC 9989 GW - фото 2
  • Купольная вытяжка Korting KHC 9989 GW - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 692010
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
244
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Уровень шума
54
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
96х55х37
Вес, кг.
16.4

Описание товара Купольная вытяжка Korting KHC 9989 GW

Кухонная вытяжка Korting — это сочетание стиля и современных технологий для вашего дома. Благодаря наклонной конструкции она смотрится элегантно и экономит пространство на кухне. Мощность в 244 Вт и впечатляющая производительность — до 950 кубических метров в час — легко справляются даже с насыщенными ароматами и паром при интенсивной готовке. Пять скоростей позволяют подобрать идеальный режим для ваших задач, а сенсорное управление делает процесс максимально удобным. Модель позволяет выбирать между отводом и циркуляцией воздуха — для любой планировки кухни. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, сохраняя чистоту воздуха и самой вытяжки. Легкое белое покрытие и элегантные детали из металла и стекла придают интерьеру свежесть и современный вид. Для комфортной работы предусмотрено дополнительное освещение. При этом уровень шума всего 54 дБ — никакого дискомфорта даже при максимальной мощности. Подключение к воздуховодам диаметром 120 мм или 150 мм — легко подстроится под вашу кухню. Надёжная и заметная вытяжка весом 14,9 кг прекрасно справляется с любыми задачами.

Отзывы о товаре Купольная вытяжка Korting KHC 9989 GW




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
244
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Уровень шума
54
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
сенсорное
Страна производитель
Турция
Описание
Кухонная вытяжка Korting — это сочетание стиля и современных технологий для вашего дома. Благодаря наклонной конструкции она смотрится элегантно и экономит пространство на кухне. Мощность в 244 Вт и впечатляющая производительность — до 950 кубических метров в час — легко справляются даже с насыщенными ароматами и паром при интенсивной готовке. Пять скоростей позволяют подобрать идеальный режим для ваших задач, а сенсорное управление делает процесс максимально удобным. Модель позволяет выбирать между отводом и циркуляцией воздуха — для любой планировки кухни. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, сохраняя чистоту воздуха и самой вытяжки. Легкое белое покрытие и элегантные детали из металла и стекла придают интерьеру свежесть и современный вид. Для комфортной работы предусмотрено дополнительное освещение. При этом уровень шума всего 54 дБ — никакого дискомфорта даже при максимальной мощности. Подключение к воздуховодам диаметром 120 мм или 150 мм — легко подстроится под вашу кухню. Надёжная и заметная вытяжка весом 14,9 кг прекрасно справляется с любыми задачами.
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Доставка
Отзывы


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