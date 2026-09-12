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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
244
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 692010
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Описание товара Купольная вытяжка Korting KHC 9989 GW
Кухонная вытяжка Korting — это сочетание стиля и современных технологий для вашего дома. Благодаря наклонной конструкции она смотрится элегантно и экономит пространство на кухне. Мощность в 244 Вт и впечатляющая производительность — до 950 кубических метров в час — легко справляются даже с насыщенными ароматами и паром при интенсивной готовке. Пять скоростей позволяют подобрать идеальный режим для ваших задач, а сенсорное управление делает процесс максимально удобным.
Модель позволяет выбирать между отводом и циркуляцией воздуха — для любой планировки кухни. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, сохраняя чистоту воздуха и самой вытяжки. Легкое белое покрытие и элегантные детали из металла и стекла придают интерьеру свежесть и современный вид. Для комфортной работы предусмотрено дополнительное освещение. При этом уровень шума всего 54 дБ — никакого дискомфорта даже при максимальной мощности. Подключение к воздуховодам диаметром 120 мм или 150 мм — легко подстроится под вашу кухню. Надёжная и заметная вытяжка весом 14,9 кг прекрасно справляется с любыми задачами.
Кухонная вытяжка Korting — это сочетание стиля и современных технологий для вашего дома. Благодаря наклонной конструкции она смотрится элегантно и экономит пространство на кухне. Мощность в 244 Вт и впечатляющая производительность — до 950 кубических метров в час — легко справляются даже с насыщенными ароматами и паром при интенсивной готовке. Пять скоростей позволяют подобрать идеальный режим для ваших задач, а сенсорное управление делает процесс максимально удобным.
Модель позволяет выбирать между отводом и циркуляцией воздуха — для любой планировки кухни. Жировой фильтр эффективно задерживает загрязнения, сохраняя чистоту воздуха и самой вытяжки. Легкое белое покрытие и элегантные детали из металла и стекла придают интерьеру свежесть и современный вид. Для комфортной работы предусмотрено дополнительное освещение. При этом уровень шума всего 54 дБ — никакого дискомфорта даже при максимальной мощности. Подключение к воздуховодам диаметром 120 мм или 150 мм — легко подстроится под вашу кухню. Надёжная и заметная вытяжка весом 14,9 кг прекрасно справляется с любыми задачами.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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