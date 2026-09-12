Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Встраиваемая вытяжка
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой, угольный
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
244
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691920
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Описание товара Полновстраиваемая вытяжка Korting Korting KHI 9997 GW
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting — мощное решение для современной кухни. Благодаря производительности 950 м? справится даже с интенсивной готовкой, быстро избавляя помещение от запахов. Пять скоростей позволяют выбрать оптимальный режим работы, а тихая работа при уровне шума 54 дБ делает вытяжку почти незаметной. Удобное сенсорное управление, стильный белый цвет и сочетание металла со стеклом придают устройству элегантный вид. Жировой и угольный фильтры защищают воздух и продлевают срок службы вытяжки, режимы отвод/циркуляция подойдут для любых условий. Компактная встраиваемая конструкция с продуманной системой освещения делает Korting идеальным выбором для тех, кто ценит сочетание стиля, мощности и комфорта.
Встраиваемая кухонная вытяжка Korting — мощное решение для современной кухни. Благодаря производительности 950 м? справится даже с интенсивной готовкой, быстро избавляя помещение от запахов. Пять скоростей позволяют выбрать оптимальный режим работы, а тихая работа при уровне шума 54 дБ делает вытяжку почти незаметной. Удобное сенсорное управление, стильный белый цвет и сочетание металла со стеклом придают устройству элегантный вид. Жировой и угольный фильтры защищают воздух и продлевают срок службы вытяжки, режимы отвод/циркуляция подойдут для любых условий. Компактная встраиваемая конструкция с продуманной системой освещения делает Korting идеальным выбором для тех, кто ценит сочетание стиля, мощности и комфорта.
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