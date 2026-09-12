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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
244
Количество скоростей
5
Производительность, куб.м
950
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691990
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Описание товара Купольная вытяжка Korting KHC 6989 GW
Кухонная вытяжка Korting — это мощное решение для больших и средних кухонь: производительность 950 м? в час легко справится даже с интенсивными запахами и паром. Пять скоростей позволяют точно регулировать режим работы под каждую ситуацию. Купольная конструкция придаёт интерьеру стильный современный вид, а белый цвет в сочетании с металлом и стеклом выглядит свежо и легко вписывается в любую кухню.
Тихая работа (54 дБ) обеспечивает комфорт даже во время долгого приготовления ужина. Сенсорное управление — современно и удобно: одним касанием меняйте режимы. Жировой фильтр заботится о чистоте воздуха и поддерживает свежесть. Универсальный режим отвода или циркуляции позволит выбрать оптимальный вариант для вашей кухни. Встроенное освещение создаёт комфортные условия для работы. Диаметр воздуховода на выбор: 120 или 150 мм — удобно для разных монтажных задач. Вытяжка Korting — надёжная помощница в стильном исполнении.
Кухонная вытяжка Korting — это мощное решение для больших и средних кухонь: производительность 950 м? в час легко справится даже с интенсивными запахами и паром. Пять скоростей позволяют точно регулировать режим работы под каждую ситуацию. Купольная конструкция придаёт интерьеру стильный современный вид, а белый цвет в сочетании с металлом и стеклом выглядит свежо и легко вписывается в любую кухню.
Тихая работа (54 дБ) обеспечивает комфорт даже во время долгого приготовления ужина. Сенсорное управление — современно и удобно: одним касанием меняйте режимы. Жировой фильтр заботится о чистоте воздуха и поддерживает свежесть. Универсальный режим отвода или циркуляции позволит выбрать оптимальный вариант для вашей кухни. Встроенное освещение создаёт комфортные условия для работы. Диаметр воздуховода на выбор: 120 или 150 мм — удобно для разных монтажных задач. Вытяжка Korting — надёжная помощница в стильном исполнении.
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