Описание товара Встраиваемая вытяжка Korting KHC 9877 N

Вытяжка шириной 90 сантиметров - это идеальное решение для просторной кухни. Если вы любите устраивать кулинарные поединки на своей кухне, то 90 сантиметровая вытяжка создана для вас. Она способна справиться с любыми запахами, исходящими от приготовления пищи. Площадь воздухоприемного зонта данной вытяжки подойдет для варочных поверхностей 90, 75, 60.45 сантиметров и меньше. Низкий уровень шума. Данная вытяжка разработана из качественных материалов и с использованием самых современных технологий, что позволяет снизить уровень шума, издаваемый вытяжкой в процессе работы. Современный дизайн. Сочетание стекла, стали и прямых, горизонтальных линий, используемых в кухонных вытяжках современного дизайна, объединяет внешний вид кухонной мебели и бытовой техники, создавая полноценное решение в стиле хай-тек. Управление «Touch Control». Управление легким прикосновением. Отсутствие механических контактов является гарантией надежности, а гладкая поверхность способствует легкой очистке панели управления. 3 режима. Данная модель имеет 3 режима работы, что оптимально для приготовления самых разных блюд. Например, когда готовятся несколько блюд одновременно, стоит включить максимальную скорость, то есть третий режим, а при приготовлении омлета или каши установите свою вытяжку на среднюю или минимальную скорость. Таймер. Активировав функцию «таймер», Вы обеспечите автоматическое выключение вытяжки через определенное время. Мигающий светодиод подтверждает, что функция «таймер» активирована и вытяжка отключится автоматически. Индикация загрязнения фильтров. Наличие индикатора, указывающего на степень загрязнения фильтров. Фильтры, выработавшие свой ресурс, заметно снижают производительность вытяжки и эффективность очистки воздуха. Чтобы облегчить уход за вытяжкой, мы оборудовали свои модели индикаторами насыщения фильтров. За насыщением жиропоглощающего и угольного фильтров следит электроника: по прошествии среднестатистического времени службы фильтра при включенной вытяжке на панели управления появляется соответствующий мигающий символ. Настенный монтаж. Данные вытяжки монтируются к стене, поэтому декоративное оформление данного элемента интерьера должно соответствовать дизайну мебели и окружающей обстановки. Из-за некоторого сходства их с каминными дымоходами, их также называют «вытяжки каминного типа». Алюминиевые жировые фильтры. Жировой фильтр, фильтр грубой очистки - предназначены для защиты двигателя, вентиляторов и отводящих труб от скопления мельчайших частичек жира, попадающих в воздух во время приготовления пищи. Фильтр легко снимается для очистки или замены. Угольные фильтры. Угольные фильтры (фильтры тонкой очистки) предназначены для улавливания различных запахов. Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими абсорбирующими свойствами, поэтому угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция. LED освещение. В данной вытяжке используются самые современные технологии освещения. Подсветка рабочей зоны происходит при помощи LED ламп, направляющих приятный белый свет. Срок службы таких ламп 50 000 и более часов.