Полотенцедержатель Haiba хром (HB1913)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полотенцедержатель
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 685664
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Полотенцедержатель
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
190х46х405
Размеры в упаковке, см
54х48х31
Вес, г.
460
Описание товара Полотенцедержатель Haiba хром (HB1913)
Полотенцедержатель Haiba хром (HB1913)
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 110 руб. 1 890 руб.278 руб. в СплитБумагодержатель FIXSEN Kvadro с крышкой (FX-61310)
-
В наличииЦена 1 180 руб. 1 800 руб.295 руб. в СплитПолотенцедержатель кольцо FIXSEN ADELE (FX-55011)
-
В наличииЦена 1 310 руб. 1 440 руб.328 руб. в СплитПодстаканник WasserKRAFT Lopau K-6028 9062885
-
В наличииЦена 1 360 руб. 1 440 руб.340 руб. в СплитДержатель для полотениц WasserKRAFT Ammer 7022, 32 cm 9060459
-
В наличииЦена 1 380 руб. 1 530 руб.345 руб. в СплитДержатель для полотениц WasserKRAFT Ammer 7022 9060460
-
В наличииЦена 1 530 руб. 2 250 руб.383 руб. в СплитДозатор для кухонной мойки GRANULA (1403, НЕРЖ)
-
В наличииЦена 1 560 руб. 2 610 руб.390 руб. в СплитБумагодержатель с крышкой FIXSEN TREND (FX-97810)
-
В наличииЦена 1 650 руб.413 руб. в СплитКрючок Hansgrohe AddStories 41742140 бронза
-
В наличииЦена 1 710 руб. 1 800 руб.428 руб. в СплитДержатель для полотенец WasserKRAFT Lopau K-6030 9062888
-
В наличииЦена 1 780 руб. 3 150 руб.445 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги WasserKRAFT Berkel 6822 9060595
-
В наличииЦена 1 790 руб.448 руб. в СплитДержатель для ручного душа настенный AM.PM Func F0500822 черный
-
В наличииЦена 1 890 руб.473 руб. в СплитДвойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35600 хром
Бренд
Тип товара
Полотенцедержатель
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
190х46х405
Полотенцедержатель Haiba хром (HB1913)
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Полотенцедержатель Haiba хром (HB1913) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Полотенцедержатель Haiba хром (HB1913)