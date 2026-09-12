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Дозатор для жидкого моющего средства MIXLINE белый (541460) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дозатор для жидкого моющего средства MIXLINE белый (541460)

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Дозатор для жидкого моющего средства MIXLINE белый (541460) - фото 1
Дозатор для жидкого моющего средства MIXLINE белый (541460) - фото 2
Дозатор для жидкого моющего средства MIXLINE белый (541460) - фото 3
Дозатор для жидкого моющего средства MIXLINE белый (541460) - фото 4
Дозатор для жидкого моющего средства MIXLINE белый (541460) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Стиль
современный
Материал
пластик
Установка (монтаж)
встраиваемый
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
белый
  • Дозатор для жидкого моющего средства MIXLINE белый (541460) - фото 1
  • Дозатор для жидкого моющего средства MIXLINE белый (541460) - фото 2
  • Дозатор для жидкого моющего средства MIXLINE белый (541460) - фото 3
  • Дозатор для жидкого моющего средства MIXLINE белый (541460) - фото 4
  • Дозатор для жидкого моющего средства MIXLINE белый (541460) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682466
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Стиль
современный
Материал
пластик
Установка (монтаж)
встраиваемый
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
белый
Комплектация
дозатор, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
280x115.5x55
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
27х9х9
Вес, г.
200

Описание товара Дозатор для жидкого моющего средства MIXLINE белый (541460)

Современный аксессуар для ванной комнаты. Встраиваемый монтаж. Выполнен из полимерного материала. Крепится с помощью зажима.

Отзывы о товаре Дозатор для жидкого моющего средства MIXLINE белый (541460)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Стиль
современный
Материал
пластик
Установка (монтаж)
встраиваемый
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
белый
Комплектация
дозатор, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
280x115.5x55
Страна производитель
Россия
Описание
Современный аксессуар для ванной комнаты. Встраиваемый монтаж. Выполнен из полимерного материала. Крепится с помощью зажима.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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