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Полотенцедержатель FIXSEN Kvadro кольцо (FX-61311) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полотенцедержатель FIXSEN Kvadro кольцо (FX-61311)

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Полотенцедержатель FIXSEN Kvadro кольцо (FX-61311) - фото 1
Полотенцедержатель FIXSEN Kvadro кольцо (FX-61311) - фото 2
Полотенцедержатель FIXSEN Kvadro кольцо (FX-61311) - фото 3
Полотенцедержатель FIXSEN Kvadro кольцо (FX-61311) - фото 4
Полотенцедержатель FIXSEN Kvadro кольцо (FX-61311) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полотенцедержатель
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
  • Полотенцедержатель FIXSEN Kvadro кольцо (FX-61311) - фото 1
  • Полотенцедержатель FIXSEN Kvadro кольцо (FX-61311) - фото 2
  • Полотенцедержатель FIXSEN Kvadro кольцо (FX-61311) - фото 3
  • Полотенцедержатель FIXSEN Kvadro кольцо (FX-61311) - фото 4
  • Полотенцедержатель FIXSEN Kvadro кольцо (FX-61311) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682249
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Полотенцедержатель
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
170х40х150
Размеры в упаковке, см
30х22х6
Вес, г.
280

Описание товара Полотенцедержатель FIXSEN Kvadro кольцо (FX-61311)

Металлическое подвесное кольцо для полотенца в лаконичном дизайне, которое подойдет к любому современному интерьеру ванной комнаты.

Отзывы о товаре Полотенцедержатель FIXSEN Kvadro кольцо (FX-61311)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Полотенцедержатель
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
170х40х150
Описание
Металлическое подвесное кольцо для полотенца в лаконичном дизайне, которое подойдет к любому современному интерьеру ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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