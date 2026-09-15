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Полка овальная двойная Fixsen черная (FX-720B-2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Полка овальная двойная Fixsen черная (FX-720B-2)

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Полка овальная двойная Fixsen черная (FX-720B-2)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полка
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
920 руб.  1 530 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 550081
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Полка овальная двойная Fixsen черная (FX-720B-2)
920 руб. -40%
1 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Полка
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Комплектация
полка, крепеж, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
300x160x250
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х25х15
Вес, г.
560

Описание товара Полка овальная двойная Fixsen черная (FX-720B-2)

Овальная полка FIXSEN двухэтажная, черная FX-720B-2 вмещает в себя большое количество мыльных принадлежностей. Изготовлена из стального прутка, с дополнительным покрытием Муар (порошковая краска). Устойчива к коррозии даже во влажных помещениях.

Отзывы о товаре Полка овальная двойная Fixsen черная (FX-720B-2)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Полка
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Комплектация
полка, крепеж, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
300x160x250
Страна производитель
Россия
Описание
Овальная полка FIXSEN двухэтажная, черная FX-720B-2 вмещает в себя большое количество мыльных принадлежностей. Изготовлена из стального прутка, с дополнительным покрытием Муар (порошковая краска). Устойчива к коррозии даже во влажных помещениях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка овальная двойная Fixsen черная (FX-720B-2) - купить по цене 920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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