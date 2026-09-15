Полка овальная двойная Fixsen черная (FX-720B-2)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Полка
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%920 руб. 1 530 руб.
В наличии
Код товара: 550081
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
920 руб. -40%
1 530 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Полка
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Комплектация
полка, крепеж, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
300x160x250
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х25х15
Вес, г.
560
Описание товара Полка овальная двойная Fixsen черная (FX-720B-2)
Овальная полка FIXSEN двухэтажная, черная FX-720B-2 вмещает в себя большое количество мыльных принадлежностей. Изготовлена из стального прутка, с дополнительным покрытием Муар (порошковая краска). Устойчива к коррозии даже во влажных помещениях.
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Бренд
Тип товара
Полка
Стиль
современный
Материал
нержавеющая сталь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Комплектация
полка, крепеж, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
300x160x250
Страна производитель
Россия
Овальная полка FIXSEN двухэтажная, черная FX-720B-2 вмещает в себя большое количество мыльных принадлежностей. Изготовлена из стального прутка, с дополнительным покрытием Муар (порошковая краска). Устойчива к коррозии даже во влажных помещениях.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Полка овальная двойная Fixsen черная (FX-720B-2) - купить по цене 920 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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