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Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин

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Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 1
Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 2
Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 3
Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 4
Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 5
Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 6
Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 7
Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 8
Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 9
Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 10
Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 11
Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 12
Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 13
Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 14
Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 15
Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила сабельная
Подсветка
да
  • Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 1
  • Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 2
  • Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 3
  • Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 4
  • Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 5
  • Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 6
  • Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 7
  • Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 8
  • Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 9
  • Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 10
  • Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 11
  • Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 12
  • Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 13
  • Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 14
  • Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 15
  • Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681526
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Пила сабельная
Модель
DCS369N
Комплектация
коробка
Электронная регулировка частоты вращения
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Подсветка
да
Плавная регулировка скорости
Да
Размер хода
16
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Габариты без упаковки
350x90x160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х16х9
Вес, кг.
1.77

Описание товара Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин

Бесщеточная сабельная пила DEWALT 18 В XR DCS369N-XJ используется для работы с древесиной, пластмассой и металлом. Регулировка скорости позволяет выполнять различные задачи. Поворотная рукоять помогает избегать препятствия. Подсветка рабочей зоны упрощает деятельность в темных условиях.



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Отзывы о товаре Сабельная пила DeWalt DCS369N аккум. 2800ход/мин




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Пила сабельная
Модель
DCS369N
Комплектация
коробка
Электронная регулировка частоты вращения
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Подсветка
да
Плавная регулировка скорости
Да
Размер хода
16
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Развернуть
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Габариты без упаковки
350x90x160
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточная сабельная пила DEWALT 18 В XR DCS369N-XJ используется для работы с древесиной, пластмассой и металлом. Регулировка скорости позволяет выполнять различные задачи. Поворотная рукоять помогает избегать препятствия. Подсветка рабочей зоны упрощает деятельность в темных условиях.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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