Holiday, Billie Stay With Me 8436569191293 виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб.
В наличии
Код товара: 675976
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Holiday, Billie Stay With Me 8436569191293 виниловая пластинка
Stay With Me заимствован из сессии 1955 года, в ходе которой были записаны только семь песен из альбома, без каких-либо дополнительных мелодий или альтернативных дублей. Первым пианистом, назначенным на это свидание, был Карл Дринкард, но в последнюю минуту он поссорился с певцом и басистом Леонардом Гаскином и был уволен. На свидании присутствовал барабанщик Джо Джонс (хотя он не играл, так как барабанщиком на всех выступлениях был Кози Коул), и он срочно вызвал Билли Тейлора на замену. Этот концерт, записанный для Нормана Гранца, произвел на свет одни из лучших музыкальных произведений, написанных Билли на более позднем этапе ее карьеры.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Jazz Images
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Stay With Me заимствован из сессии 1955 года, в ходе которой были записаны только семь песен из альбома, без каких-либо дополнительных мелодий или альтернативных дублей. Первым пианистом, назначенным на это свидание, был Карл Дринкард, но в последнюю минуту он поссорился с певцом и басистом Леонардом Гаскином и был уволен. На свидании присутствовал барабанщик Джо Джонс (хотя он не играл, так как барабанщиком на всех выступлениях был Кози Коул), и он срочно вызвал Билли Тейлора на замену. Этот концерт, записанный для Нормана Гранца, произвел на свет одни из лучших музыкальных произведений, написанных Билли на более позднем этапе ее карьеры.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Holiday, Billie Stay With Me 8436569191293 виниловая пластинка - по цене 3170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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