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Материнская плата Biostar B650MP-E Pro (B650MP-E PRO) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата Biostar B650MP-E Pro (B650MP-E PRO)

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Материнская плата Biostar B650MP-E Pro (B650MP-E PRO) - фото 1
Материнская плата Biostar B650MP-E Pro (B650MP-E PRO) - фото 2
Материнская плата Biostar B650MP-E Pro (B650MP-E PRO) - фото 3
Материнская плата Biostar B650MP-E Pro (B650MP-E PRO) - фото 4
Материнская плата Biostar B650MP-E Pro (B650MP-E PRO) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
  • Материнская плата Biostar B650MP-E Pro (B650MP-E PRO) - фото 1
  • Материнская плата Biostar B650MP-E Pro (B650MP-E PRO) - фото 2
  • Материнская плата Biostar B650MP-E Pro (B650MP-E PRO) - фото 3
  • Материнская плата Biostar B650MP-E Pro (B650MP-E PRO) - фото 4
  • Материнская плата Biostar B650MP-E Pro (B650MP-E PRO) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675832
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Характеристики

Бренд
Biostar
Тип товара
Материнские платы
Размеры в упаковке, см
30х25х16
Вес, кг.
1.09

Описание товара Материнская плата Biostar B650MP-E Pro (B650MP-E PRO)

Представляем вам материнскую плату Biostar B650MP-E PRO — надежное и мощное устройство, которое станет отличным основанием для сборки вашего компьютера. Эта плата обладает всеми необходимыми функциями, чтобы обеспечить стабильную работу вашей системы и поддержать самые современные технологии. Biostar B650MP-E PRO оснащена сокетом AM5, что делает ее совместимой с самыми новыми процессорами AMD. Чипсет AMD B650 обеспечивает высокую производительность и эффективную работу системы. Плата поддерживает память DDR5 и имеет 4 слота для установки модулей памяти, что позволяет расширить ее до максимального объема.

Отзывы о товаре Материнская плата Biostar B650MP-E Pro (B650MP-E PRO)




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Характеристики
Бренд
Biostar
Тип товара
Материнские платы
Описание
Представляем вам материнскую плату Biostar B650MP-E PRO — надежное и мощное устройство, которое станет отличным основанием для сборки вашего компьютера. Эта плата обладает всеми необходимыми функциями, чтобы обеспечить стабильную работу вашей системы и поддержать самые современные технологии. Biostar B650MP-E PRO оснащена сокетом AM5, что делает ее совместимой с самыми новыми процессорами AMD. Чипсет AMD B650 обеспечивает высокую производительность и эффективную работу системы. Плата поддерживает память DDR5 и имеет 4 слота для установки модулей памяти, что позволяет расширить ее до максимального объема.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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