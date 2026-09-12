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Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/P8/L/S SPARK серия купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/P8/L/S SPARK серия

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Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/P8/L/S SPARK серия - фото 1
Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/P8/L/S SPARK серия - фото 2
Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/P8/L/S SPARK серия - фото 3
Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/P8/L/S SPARK серия - фото 4
Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/P8/L/S SPARK серия - фото 5
Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/P8/L/S SPARK серия - фото 6
Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/P8/L/S SPARK серия - фото 7
Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/P8/L/S SPARK серия - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
  • Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/P8/L/S SPARK серия - фото 1
  • Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/P8/L/S SPARK серия - фото 2
  • Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/P8/L/S SPARK серия - фото 3
  • Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/P8/L/S SPARK серия - фото 4
  • Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/P8/L/S SPARK серия - фото 5
  • Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/P8/L/S SPARK серия - фото 6
  • Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/P8/L/S SPARK серия - фото 7
  • Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/P8/L/S SPARK серия - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675035
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Характеристики

Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеорегистратор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х7
Вес, г.
650

Описание товара Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/P8/L/S SPARK серия

Регистратор для видеонаблюдения Tiandy TC-R3110 (I/B/P8/L/S) имеет 10 каналов записи, благодаря которым к нему можно подключить до 10 IP-камер. За счет поддержки максимального разрешения 3072x2048 пикселей пользователь сможет просматривать детализированное видео, на котором можно будет увидеть мельчайшие детали окружения. Для хранения информации может использоваться SATA-накопитель объемом до 8 ТБ, также предусмотрена запись данных на внешние накопители. Регистратор Tiandy TC-R3110 (I/B/P8/L/S) имеет детектор движения, который позволит активировать запись видео при обнаружении движущихся объектов в кадре.

Отзывы о товаре Видеорегистратор Tiandy TC-R3110 Spec:I/B/P8/L/S SPARK серия




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Характеристики
Бренд
Tiandy
Тип товара
Видеорегистратор
Страна производитель
Китай
Описание
Регистратор для видеонаблюдения Tiandy TC-R3110 (I/B/P8/L/S) имеет 10 каналов записи, благодаря которым к нему можно подключить до 10 IP-камер. За счет поддержки максимального разрешения 3072x2048 пикселей пользователь сможет просматривать детализированное видео, на котором можно будет увидеть мельчайшие детали окружения. Для хранения информации может использоваться SATA-накопитель объемом до 8 ТБ, также предусмотрена запись данных на внешние накопители. Регистратор Tiandy TC-R3110 (I/B/P8/L/S) имеет детектор движения, который позволит активировать запись видео при обнаружении движущихся объектов в кадре.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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