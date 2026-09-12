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Отпариватель ручной Kitfort КТ-9236 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной Kitfort КТ-9236

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Отпариватель ручной Kitfort КТ-9236 - фото 1
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9236 - фото 2
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9236 - фото 3
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9236 - фото 4
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9236 - фото 5
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9236 - фото 6
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9236 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9236 - фото 1
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9236 - фото 2
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9236 - фото 3
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9236 - фото 4
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9236 - фото 5
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9236 - фото 6
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9236 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674554
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х12
Вес, г.
800

Описание товара Отпариватель ручной Kitfort КТ-9236

Ручной отпариватель Kitfort КТ-9236 предназначен для разглаживания изделий из текстиля с помощью потока горячего пара. Ручной отпариватель приведёт в порядок вещи быстро и практически в любом месте без раскладывания гладильной доски.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Kitfort КТ-9236




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватели
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной отпариватель Kitfort КТ-9236 предназначен для разглаживания изделий из текстиля с помощью потока горячего пара. Ручной отпариватель приведёт в порядок вещи быстро и практически в любом месте без раскладывания гладильной доски.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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