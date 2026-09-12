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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6" (83DV0071PS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6" (83DV0071PS)

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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6&quot; (83DV0071PS) - фото 1
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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6&quot; (83DV0071PS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6&quot; (83DV0071PS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6&quot; (83DV0071PS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6&quot; (83DV0071PS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6&quot; (83DV0071PS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6&quot; (83DV0071PS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
100 240 руб.  166 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 674332
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13650HX
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6" (83DV0071PS)

Ноутбук Lenovo - это мощное и современное устройство, идеально подходящее как для профессиональной работы, так и для развлечений. Оснащенный передовыми технологиями, этот ноутбук удовлетворит самые требовательные запросы. Основой производительности служит процессор Intel Core i7, обеспечивающий быстрый и плавный отклик при выполнении многозадачных процессов. 16 Гб оперативной памяти позволяют работать с ресурсоемкими приложениями и эффективно справляться с большими объемами данных. Для хранения файлов и программ предусмотрен вместительный SSD-накопитель объемом 512 Гб, обеспечивающий мгновенный доступ к данным и быструю загрузку системы. Графический контроллер nVidia GeForce RTX 4050 с 6 Гб видеопамяти открывает новые возможности для графической работы и гейминга, предлагая высокую производительность и реалистичное качество изображения. 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикселей обеспечивает яркое и четкое изображение, способствующее комфортному просмотру мультимедиа и работе с документами. Дизайн ноутбука сочетается с практичностью; корпус выполнен из прочного пластика, что гарантирует долговечность и надежность. Для удобства работы в темное время суток предусмотрена подсветка клавиатуры, а широкие возможности подключения обеспечиваются с помощью трех портов USB 3.0 и одного порта USB Type-C. Поддержка Bluetooth версии v5.2 позволяет подключать беспроводные устройства, такие как наушники или мышь, обеспечивая стабильное соединение и быстрое сопряжение. Несмотря на впечатляющую техническую начинку, ноутбук весит всего 2,38 кг, что делает его относительно легким и удобным для переноса. Он поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора ПО в зависимости от личных предпочтений и задач. Являясь отличным решением для работы и развлечений, ноутбук Lenovo объединяет в себе мощность, стиль и функциональность, соответствуя современным стандартам цифровых технологий.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6" (83DV0071PS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13650HX
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo - это мощное и современное устройство, идеально подходящее как для профессиональной работы, так и для развлечений. Оснащенный передовыми технологиями, этот ноутбук удовлетворит самые требовательные запросы. Основой производительности служит процессор Intel Core i7, обеспечивающий быстрый и плавный отклик при выполнении многозадачных процессов. 16 Гб оперативной памяти позволяют работать с ресурсоемкими приложениями и эффективно справляться с большими объемами данных. Для хранения файлов и программ предусмотрен вместительный SSD-накопитель объемом 512 Гб, обеспечивающий мгновенный доступ к данным и быструю загрузку системы. Графический контроллер nVidia GeForce RTX 4050 с 6 Гб видеопамяти открывает новые возможности для графической работы и гейминга, предлагая высокую производительность и реалистичное качество изображения. 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикселей обеспечивает яркое и четкое изображение, способствующее комфортному просмотру мультимедиа и работе с документами. Дизайн ноутбука сочетается с практичностью; корпус выполнен из прочного пластика, что гарантирует долговечность и надежность. Для удобства работы в темное время суток предусмотрена подсветка клавиатуры, а широкие возможности подключения обеспечиваются с помощью трех портов USB 3.0 и одного порта USB Type-C. Поддержка Bluetooth версии v5.2 позволяет подключать беспроводные устройства, такие как наушники или мышь, обеспечивая стабильное соединение и быстрое сопряжение. Несмотря на впечатляющую техническую начинку, ноутбук весит всего 2,38 кг, что делает его относительно легким и удобным для переноса. Он поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора ПО в зависимости от личных предпочтений и задач. Являясь отличным решением для работы и развлечений, ноутбук Lenovo объединяет в себе мощность, стиль и функциональность, соответствуя современным стандартам цифровых технологий.
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