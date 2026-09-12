Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6" (83DV0071PS)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX9 15.6" (83DV0071PS)
Ноутбук Lenovo - это мощное и современное устройство, идеально подходящее как для профессиональной работы, так и для развлечений. Оснащенный передовыми технологиями, этот ноутбук удовлетворит самые требовательные запросы. Основой производительности служит процессор Intel Core i7, обеспечивающий быстрый и плавный отклик при выполнении многозадачных процессов. 16 Гб оперативной памяти позволяют работать с ресурсоемкими приложениями и эффективно справляться с большими объемами данных. Для хранения файлов и программ предусмотрен вместительный SSD-накопитель объемом 512 Гб, обеспечивающий мгновенный доступ к данным и быструю загрузку системы. Графический контроллер nVidia GeForce RTX 4050 с 6 Гб видеопамяти открывает новые возможности для графической работы и гейминга, предлагая высокую производительность и реалистичное качество изображения. 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикселей обеспечивает яркое и четкое изображение, способствующее комфортному просмотру мультимедиа и работе с документами. Дизайн ноутбука сочетается с практичностью; корпус выполнен из прочного пластика, что гарантирует долговечность и надежность. Для удобства работы в темное время суток предусмотрена подсветка клавиатуры, а широкие возможности подключения обеспечиваются с помощью трех портов USB 3.0 и одного порта USB Type-C. Поддержка Bluetooth версии v5.2 позволяет подключать беспроводные устройства, такие как наушники или мышь, обеспечивая стабильное соединение и быстрое сопряжение. Несмотря на впечатляющую техническую начинку, ноутбук весит всего 2,38 кг, что делает его относительно легким и удобным для переноса. Он поставляется без предустановленной операционной системы, предоставляя пользователю свободу выбора ПО в зависимости от личных предпочтений и задач. Являясь отличным решением для работы и развлечений, ноутбук Lenovo объединяет в себе мощность, стиль и функциональность, соответствуя современным стандартам цифровых технологий.
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