Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3" IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3" IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001)
Для кого и под какие задачи
MSI Summit E13 AI Evo - современный ультрабук бизнес-класса, ориентированный на мобильных профессионалов, которым важны производительность, компактность и автономность. Благодаря новейшему процессору Intel Core Ultra 7 и графике Intel Arc, ноутбук отлично справляется с офисными задачами, работой в браузере, легким редактированием фото и видео. Сенсорный экран и поворотный механизм делают его удобным инструментом для презентаций и работы с цифровым пером.
Процессор, видеокарта и производительность
Установленный процессор Intel Core Ultra 7 155H относится к новому поколению мобильных CPU с улучшенной энергоэффективностью и встроенным нейропроцессором для задач ИИ. В паре с интегрированной графикой Intel Arc эта конфигурация обеспечивает уверенную работу в офисных приложениях, многозадачность с десятками вкладок браузера и возможность запуска нетребовательных игр. Производительности достаточно для работы с Photoshop и легкого видеомонтажа.
Экран и комфорт работы
Компактный 13.3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Сенсорный экран поддерживает мультитач-жесты и работу с цифровым пером, что удобно для заметок и быстрых набросков. Матовое покрытие минимизирует блики, а качественная матрица гарантирует комфортную работу с текстом и таблицами в течение длительного времени.
Память, накопители и расширение
Конфигурация включает 16 ГБ оперативной памяти, что достаточно для комфортной работы с множеством приложений одновременно. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает мгновенную загрузку системы и программ, а также предоставляет достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.
Корпус, охлаждение и автономность
Премиальный металлический корпус отличается компактными размерами и небольшим весом, что делает ноутбук идеальным компаньоном для работы в поездках. Система охлаждения оптимизирована для тихой работы в офисных условиях, а энергоэффективная платформа Intel Core Ultra позволяет добиться длительной автономной работы без подзарядки. В режиме офисных задач ноутбук способен проработать большую часть рабочего дня.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Несмотря на компактные размеры, ноутбук оснащен всеми необходимыми портами, включая USB Type-C с поддержкой зарядки и подключения внешних дисплеев. Предустановленная Windows 11 Home обеспечивает доступ к последним функциям системы. Ноутбук поддерживает современные стандарты Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного подключения периферии. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях недостаточного освещения.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что это не игровой ноутбук, а бизнес-решение с акцентом на мобильность и автономность. Компактный 13.3-дюймовый экран может показаться маловатым для работы с большими таблицами или профессионального видеомонтажа. Рекомендуется тем, кто ищет легкий и производительный ультрабук для работы в поездках, презентаций и повседневных задач, при этом готов инвестировать в премиальное устройство с качественными материалами и современной платформой.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Для кого и под какие задачи
MSI Summit E13 AI Evo - современный ультрабук бизнес-класса, ориентированный на мобильных профессионалов, которым важны производительность, компактность и автономность. Благодаря новейшему процессору Intel Core Ultra 7 и графике Intel Arc, ноутбук отлично справляется с офисными задачами, работой в браузере, легким редактированием фото и видео. Сенсорный экран и поворотный механизм делают его удобным инструментом для презентаций и работы с цифровым пером.
Процессор, видеокарта и производительность
Установленный процессор Intel Core Ultra 7 155H относится к новому поколению мобильных CPU с улучшенной энергоэффективностью и встроенным нейропроцессором для задач ИИ. В паре с интегрированной графикой Intel Arc эта конфигурация обеспечивает уверенную работу в офисных приложениях, многозадачность с десятками вкладок браузера и возможность запуска нетребовательных игр. Производительности достаточно для работы с Photoshop и легкого видеомонтажа.
Экран и комфорт работы
Компактный 13.3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Сенсорный экран поддерживает мультитач-жесты и работу с цифровым пером, что удобно для заметок и быстрых набросков. Матовое покрытие минимизирует блики, а качественная матрица гарантирует комфортную работу с текстом и таблицами в течение длительного времени.
Память, накопители и расширение
Конфигурация включает 16 ГБ оперативной памяти, что достаточно для комфортной работы с множеством приложений одновременно. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает мгновенную загрузку системы и программ, а также предоставляет достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.
Корпус, охлаждение и автономность
Премиальный металлический корпус отличается компактными размерами и небольшим весом, что делает ноутбук идеальным компаньоном для работы в поездках. Система охлаждения оптимизирована для тихой работы в офисных условиях, а энергоэффективная платформа Intel Core Ultra позволяет добиться длительной автономной работы без подзарядки. В режиме офисных задач ноутбук способен проработать большую часть рабочего дня.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Несмотря на компактные размеры, ноутбук оснащен всеми необходимыми портами, включая USB Type-C с поддержкой зарядки и подключения внешних дисплеев. Предустановленная Windows 11 Home обеспечивает доступ к последним функциям системы. Ноутбук поддерживает современные стандарты Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного подключения периферии. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать в условиях недостаточного освещения.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что это не игровой ноутбук, а бизнес-решение с акцентом на мобильность и автономность. Компактный 13.3-дюймовый экран может показаться маловатым для работы с большими таблицами или профессионального видеомонтажа. Рекомендуется тем, кто ищет легкий и производительный ультрабук для работы в поездках, презентаций и повседневных задач, при этом готов инвестировать в премиальное устройство с качественными материалами и современной платформой.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Summit E13 AI Evo A1MTG-001US Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 13.3" IPS Touch FHD+ Win11Home Multi Language black (9S7-13P411-001)