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HP ProBook 4 G1iR [D0UW1ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb/512GB SSD/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS} купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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HP ProBook 4 G1iR [D0UW1ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb/512GB SSD/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS}

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HP ProBook 4 G1iR [D0UW1ET] Silver 16&quot; {WUXGA Core 7-255H /16Gb/512GB SSD/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS} - фото 1
HP ProBook 4 G1iR [D0UW1ET] Silver 16&quot; {WUXGA Core 7-255H /16Gb/512GB SSD/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS} - фото 2
HP ProBook 4 G1iR [D0UW1ET] Silver 16&quot; {WUXGA Core 7-255H /16Gb/512GB SSD/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS} - фото 3
HP ProBook 4 G1iR [D0UW1ET] Silver 16&quot; {WUXGA Core 7-255H /16Gb/512GB SSD/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS} - фото 4
HP ProBook 4 G1iR [D0UW1ET] Silver 16&quot; {WUXGA Core 7-255H /16Gb/512GB SSD/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS} - фото 5
HP ProBook 4 G1iR [D0UW1ET] Silver 16&quot; {WUXGA Core 7-255H /16Gb/512GB SSD/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS} - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
HP ProBook 4
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • HP ProBook 4 G1iR [D0UW1ET] Silver 16&quot; {WUXGA Core 7-255H /16Gb/512GB SSD/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS} - фото 1
  • HP ProBook 4 G1iR [D0UW1ET] Silver 16&quot; {WUXGA Core 7-255H /16Gb/512GB SSD/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS} - фото 2
  • HP ProBook 4 G1iR [D0UW1ET] Silver 16&quot; {WUXGA Core 7-255H /16Gb/512GB SSD/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS} - фото 3
  • HP ProBook 4 G1iR [D0UW1ET] Silver 16&quot; {WUXGA Core 7-255H /16Gb/512GB SSD/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS} - фото 4
  • HP ProBook 4 G1iR [D0UW1ET] Silver 16&quot; {WUXGA Core 7-255H /16Gb/512GB SSD/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS} - фото 5
  • HP ProBook 4 G1iR [D0UW1ET] Silver 16&quot; {WUXGA Core 7-255H /16Gb/512GB SSD/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS} - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
99 770 руб. 
Начислим 1597 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748729
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
HP ProBook 4 G1iR [D0UW1ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb/512GB SSD/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS}
99 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ProBook 4
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х30х7
Вес, кг.
3.2

Описание товара HP ProBook 4 G1iR [D0UW1ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb/512GB SSD/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS}

Ноутбуки HP с 16-дюймовым экраном сочетают выразительный дизайн алюминиевого корпуса и производительную конфигурацию для работы, учёбы и задач, требующих графических ресурсов. Разрешение 1920?1200 обеспечивает просторное рабочее пространство, а дискретная видеокарта с 4 ГБ видеопамяти уверенно справляется с обработкой графики. За быструю работу системы и приложений отвечают 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD объёмом 512 ГБ. Такой набор позволяет комфортно работать с несколькими задачами одновременно и хранить необходимые файлы. Подсветка клавиатуры добавляет удобства при наборе текста в условиях слабого освещения. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать и установить подходящее программное окружение.

Отзывы о товаре HP ProBook 4 G1iR [D0UW1ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb/512GB SSD/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS}




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HP
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ProBook 4
Трансформер
Нет
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, DisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбуки HP с 16-дюймовым экраном сочетают выразительный дизайн алюминиевого корпуса и производительную конфигурацию для работы, учёбы и задач, требующих графических ресурсов. Разрешение 1920?1200 обеспечивает просторное рабочее пространство, а дискретная видеокарта с 4 ГБ видеопамяти уверенно справляется с обработкой графики. За быструю работу системы и приложений отвечают 16 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD объёмом 512 ГБ. Такой набор позволяет комфортно работать с несколькими задачами одновременно и хранить необходимые файлы. Подсветка клавиатуры добавляет удобства при наборе текста в условиях слабого освещения. Ноутбук поставляется без операционной системы — можно самостоятельно выбрать и установить подходящее программное окружение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить HP ProBook 4 G1iR [D0UW1ET] Silver 16" {WUXGA Core 7-255H /16Gb/512GB SSD/RTX 3050 4GB/Backlit/DOS} - по цене 99770 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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