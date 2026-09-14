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Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-7227 Intel Core i7-13620H/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/1.95kg купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-7227 Intel Core i7-13620H/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/1.95kg

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Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-7227 Intel Core i7-13620H/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/1.95kg - фото 1
Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-7227 Intel Core i7-13620H/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/1.95kg - фото 2
Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-7227 Intel Core i7-13620H/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/1.95kg - фото 3
Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-7227 Intel Core i7-13620H/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/1.95kg - фото 4
Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-7227 Intel Core i7-13620H/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/1.95kg - фото 5
Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-7227 Intel Core i7-13620H/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/1.95kg - фото 6
Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-7227 Intel Core i7-13620H/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/1.95kg - фото 7
Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-7227 Intel Core i7-13620H/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/1.95kg - фото 8
Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-7227 Intel Core i7-13620H/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/1.95kg - фото 9
Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-7227 Intel Core i7-13620H/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/1.95kg - фото 10
Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-7227 Intel Core i7-13620H/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/1.95kg - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Nitro Lite 16
Операционная система
без ОС
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-7227 Intel Core i7-13620H/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/1.95kg - фото 1
  • Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-7227 Intel Core i7-13620H/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/1.95kg - фото 2
  • Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-7227 Intel Core i7-13620H/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/1.95kg - фото 3
  • Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-7227 Intel Core i7-13620H/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/1.95kg - фото 4
  • Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-7227 Intel Core i7-13620H/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/1.95kg - фото 5
  • Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-7227 Intel Core i7-13620H/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/1.95kg - фото 6
  • Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-7227 Intel Core i7-13620H/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/1.95kg - фото 7
  • Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-7227 Intel Core i7-13620H/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/1.95kg - фото 8
  • Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-7227 Intel Core i7-13620H/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/1.95kg - фото 9
  • Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-7227 Intel Core i7-13620H/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/1.95kg - фото 10
  • Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-7227 Intel Core i7-13620H/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/16&quot;/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/1.95kg - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
98 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736978
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro Lite 16
Операционная система
без ОС
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х25х3
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-7227 Intel Core i7-13620H/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/1.95kg

Acer воплощает практичность и стиль: красный ноутбук с крупным 16-дюймовым IPS-экраном (1920x1200) идеально подойдёт для работы с графикой, просмотра фильмов и комфортной работы с документами. Емкий SSD на 512 Гб позволит хранить проекты, фотоархивы и установленные приложения без необходимости частых чисток. Дискретная видеокарта и процессор Intel позволяют уверенно запускать ресурсоёмкие программы, а клавиатура с подсветкой обеспечит комфорт даже в тёмное время суток. Пластиковый корпус сочетает лёгкость и практичность. Один порт USB Type-C открывает современные возможности подключения. Устройство поставляется без ОС, что позволит выбрать именно ту систему, которая вам нужна.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-7227 Intel Core i7-13620H/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/1.95kg




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Nitro Lite 16
Операционная система
без ОС
Цвет
красный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
53 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Acer воплощает практичность и стиль: красный ноутбук с крупным 16-дюймовым IPS-экраном (1920x1200) идеально подойдёт для работы с графикой, просмотра фильмов и комфортной работы с документами. Емкий SSD на 512 Гб позволит хранить проекты, фотоархивы и установленные приложения без необходимости частых чисток. Дискретная видеокарта и процессор Intel позволяют уверенно запускать ресурсоёмкие программы, а клавиатура с подсветкой обеспечит комфорт даже в тёмное время суток. Пластиковый корпус сочетает лёгкость и практичность. Один порт USB Type-C открывает современные возможности подключения. Устройство поставляется без ОС, что позволит выбрать именно ту систему, которая вам нужна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Nitro Lite 16 NL16-71G-7227 Intel Core i7-13620H/16Gb (D5)/SSD512Gb/RTX4050 6Gb (45W)/16"/IPS/WUXGA/1920x1200/165Hz/NoOS/RJ-45/Black/1.95kg - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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