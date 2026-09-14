Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WE-230XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-230)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WE-230XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-230)
Ноутбук MSI с экраном 15,6 дюйма подарит комфортную картинку благодаря матрице IPS и чёткому разрешению 1920x1080 — удобно как для работы, так и для развлечений. Мощный процессор Intel с 8 ядрами и дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти обеспечивают отличный отклик в требовательных задачах и плавную графику в играх. Встроенные 16 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 512 Гб — запас производительности и место для файлов и программ. Корпус из алюминия подчёркивает стиль и надёжность устройства. Подсветка клавиатуры позволит работать даже ночью, а USB Type-C расширяет возможности подключения современной периферии.
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 C13WE-230XRU Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD (1920x1080) FreeDOS grey WiFi BT Cam (9S7-15T121-230)