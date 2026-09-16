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Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0)

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Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0) - фото 8
Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0) - фото 9
Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0) - фото 10
Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0) - фото 11
Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ASUS TUF Gaming A17
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0) - фото 8
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0) - фото 9
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0) - фото 10
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0) - фото 11
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
103 800 руб. 
Начислим 1661 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734232
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0)
103 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS TUF Gaming A17
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0)

Большой 17,3-дюймовый экран с IPS-матрицей делает изображение ярким и насыщенным по всей площади, а разрешение 1920x1080 позволяет работать и отдыхать без компромиссов по четкости. Дискретная видеокарта с 6 Гб видеопамяти отлично справится с современными графическими задачами и позволит запускать требовательные приложения. 16 Гб оперативной памяти и вместительный SSD на 512 Гб обеспечивают быструю работу и пространство для хранения важных файлов. Bluetooth версии 5.3 открывает возможности для самых новых беспроводных аксессуаров, а клавиатура с подсветкой делает работу удобной даже при слабом освещении. Один порт USB Type-C подойдет для современного периферийного оборудования. Вес 2,6 кг для такой диагонали впечатляет: ноутбук останется мобильным и вместе с тем сохраняет солидность. Производитель процессора — AMD, что гарантирует производительность и стабильность в ресурсоемких задачах. Модель поставляется без ОС — можно установить именно ту систему, которая подходит лучше всего.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS TUF Gaming A17
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
170
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Большой 17,3-дюймовый экран с IPS-матрицей делает изображение ярким и насыщенным по всей площади, а разрешение 1920x1080 позволяет работать и отдыхать без компромиссов по четкости. Дискретная видеокарта с 6 Гб видеопамяти отлично справится с современными графическими задачами и позволит запускать требовательные приложения. 16 Гб оперативной памяти и вместительный SSD на 512 Гб обеспечивают быструю работу и пространство для хранения важных файлов. Bluetooth версии 5.3 открывает возможности для самых новых беспроводных аксессуаров, а клавиатура с подсветкой делает работу удобной даже при слабом освещении. Один порт USB Type-C подойдет для современного периферийного оборудования. Вес 2,6 кг для такой диагонали впечатляет: ноутбук останется мобильным и вместе с тем сохраняет солидность. Производитель процессора — AMD, что гарантирует производительность и стабильность в ресурсоемких задачах. Модель поставляется без ОС — можно установить именно ту систему, которая подходит лучше всего.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUQ-HX010 Ryzen 7 170 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0QH5-M000D0) - по цене 103800 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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