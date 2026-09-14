Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 (83HY000CRK) 16" 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen AI 5 340/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 (83HY000CRK) 16" 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen AI 5 340/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey
Стильный серый ноутбук Lenovo с большим 16-дюймовым экраном позволит с комфортом погрузиться в работу или учебу. Благодаря производительному процессору AMD Ryzen AI 5 с шестью ядрами и частотой 4,8 ГГц устройство справляется с любыми задачами — от многозадачной работы до ресурсоемких приложений. Мощная оперативная память DDR5 объемом 16 Гб обеспечивает плавную и быструю работу без зависаний, а вместительный SSD на 512 Гб даст достаточно места для всех важных файлов и программ. Встроенная графика AMD Radeon 840M отлично подойдет для работы с графикой, видео и мультимедиа. Lenovo на операционной системе DOS — оптимальный выбор для тех, кто ценит надежность, высокую скорость и современные технологии.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 (83HY000CRK) 16" 2.8K OLED 500N 120Hz/Ryzen AI 5 340/16GB/SSD512GB/AMD Radeon/Backlit/DOS/Luna Grey