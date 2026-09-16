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Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0)

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Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 8
Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 9
Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 10
Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 11
Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 12
Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 13
Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 14
Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 15
Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 16
Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 17
Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 18
Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ASUS TUF Gaming A17
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 8
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 9
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 10
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 11
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 12
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 13
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 14
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 15
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 16
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 17
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 18
  • Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3&quot; IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
103 800 руб. 
Начислим 1661 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734483
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0)
103 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS TUF Gaming A17
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
7445HS
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
4.51

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0)

Asus сочетает в себе мощь и простор. Большой 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 подарит насыщенное изображение — идеален для работы с графикой, фильмов или игр. 16 Гб оперативной памяти и дискретная видеокарта с 6 Гб видеопамяти обеспечат высокую производительность в ресурсоёмких задачах. SSD на 512 Гб быстрый и вместительный, ваши проекты и файлы всегда под рукой. Клавиатура с подсветкой идеально подходит для работы даже в тёмное время суток. Два USB Type-C расширяют возможности подключения. Свежая версия Bluetooth v5.3 для быстрой и стабильной связи с устройствами. Несмотря на свои возможности, ноутбук весит всего 2,6 кг — его удобно брать с собой. Мощный AMD процессор в комплекте. Устройство поставляется без ОС, чтобы вы сами выбрали подходящую систему.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS TUF Gaming A17
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
7445HS
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Asus сочетает в себе мощь и простор. Большой 17,3-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 подарит насыщенное изображение — идеален для работы с графикой, фильмов или игр. 16 Гб оперативной памяти и дискретная видеокарта с 6 Гб видеопамяти обеспечат высокую производительность в ресурсоёмких задачах. SSD на 512 Гб быстрый и вместительный, ваши проекты и файлы всегда под рукой. Клавиатура с подсветкой идеально подходит для работы даже в тёмное время суток. Два USB Type-C расширяют возможности подключения. Свежая версия Bluetooth v5.3 для быстрой и стабильной связи с устройствами. Несмотря на свои возможности, ноутбук весит всего 2,6 кг — его удобно брать с собой. Мощный AMD процессор в комплекте. Устройство поставляется без ОС, чтобы вы сами выбрали подходящую систему.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus TUF Gaming A17 FA707NUG-HX182 Ryzen 7 7445HS 16Gb SSD512Gb NVIDIA GeForce RTX4050 6Gb 17.3" IPS FHD (1920x1080) без ОС grey WiFi BT Cam (90NR0EF5-M00AX0) - по цене 103800 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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