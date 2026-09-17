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Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007UFW 16" IPS Ultra 7 255H 16GB/SSD512GB Intel Arc Arctic Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007UFW 16" IPS Ultra 7 255H 16GB/SSD512GB Intel Arc Arctic Grey

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007UFW 16&quot; IPS Ultra 7 255H 16GB/SSD512GB Intel Arc Arctic Grey - фото 1
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007UFW 16&quot; IPS Ultra 7 255H 16GB/SSD512GB Intel Arc Arctic Grey - фото 10
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007UFW 16&quot; IPS Ultra 7 255H 16GB/SSD512GB Intel Arc Arctic Grey - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007UFW 16&quot; IPS Ultra 7 255H 16GB/SSD512GB Intel Arc Arctic Grey - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007UFW 16&quot; IPS Ultra 7 255H 16GB/SSD512GB Intel Arc Arctic Grey - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007UFW 16&quot; IPS Ultra 7 255H 16GB/SSD512GB Intel Arc Arctic Grey - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007UFW 16&quot; IPS Ultra 7 255H 16GB/SSD512GB Intel Arc Arctic Grey - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007UFW 16&quot; IPS Ultra 7 255H 16GB/SSD512GB Intel Arc Arctic Grey - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007UFW 16&quot; IPS Ultra 7 255H 16GB/SSD512GB Intel Arc Arctic Grey - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007UFW 16&quot; IPS Ultra 7 255H 16GB/SSD512GB Intel Arc Arctic Grey - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007UFW 16&quot; IPS Ultra 7 255H 16GB/SSD512GB Intel Arc Arctic Grey - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007UFW 16&quot; IPS Ultra 7 255H 16GB/SSD512GB Intel Arc Arctic Grey - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007UFW 16&quot; IPS Ultra 7 255H 16GB/SSD512GB Intel Arc Arctic Grey - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007UFW 16&quot; IPS Ultra 7 255H 16GB/SSD512GB Intel Arc Arctic Grey - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007UFW 16&quot; IPS Ultra 7 255H 16GB/SSD512GB Intel Arc Arctic Grey - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007UFW 16&quot; IPS Ultra 7 255H 16GB/SSD512GB Intel Arc Arctic Grey - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007UFW 16&quot; IPS Ultra 7 255H 16GB/SSD512GB Intel Arc Arctic Grey - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
96 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748780
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007UFW 16" IPS Ultra 7 255H 16GB/SSD512GB Intel Arc Arctic Grey

Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для работы и учебы
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL работает на 16-ядерном процессоре Intel Core Ultra 7. Он легко справляется с требовательными программами, большими таблицами и многозадачностью. 16 ГБ оперативной памяти достаточно для работы в браузере с десятками вкладок, а SSD диск на 512 ГБ загружает систему за секунды.
Эта модель удобна при закупке для офиса. Сканер отпечатков пальцев упрощает вход и защищает данные. Порт RJ-45 даёт стабильное проводное подключение к интернету. Прочный алюминиевый корпус выдерживает частые перевозки, что важно для сотрудников на выездах.
Производительность и экран
Внутри установлен процессор Intel Core Ultra 7 255H и 16 ГБ ОЗУ. Такая конфигурация справляется со сложными вычислениями и программированием. 16-дюймовый IPS-экран с разрешением WUXGA (1920x1200) и соотношением сторон 16:10 даёт больше вертикального пространства, что удобно при работе с документами и кодом.
Порты и разъёмы
Для подключения периферии есть два порта USB 3.0, два USB Type-C с поддержкой Thunderbolt и HDMI. Для проводного интернета предусмотрен разъем RJ-45. Также есть слот для карт памяти.
Для каких задач подойдет Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL
Модель будет полезна менеджерам, аналитикам и студентам. На нём удобно готовить презентации, работать с данными в Excel и участвовать в онлайн-конференциях. Клавиатура с подсветкой и цифровым блоком упрощает работу с текстом и числами. 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7.
16 ГБ оперативной памяти для многозадачности.
Быстрый SSD диск на 512 ГБ.
16-дюймовый IPS-экран 1920x1200 (16:10).
Сканер отпечатков пальцев для безопасности.
Подойдет ли Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для программирования?
Да, процессор Core Ultra 7 и 16 ГБ оперативной памяти справляются с компиляцией кода и работой в средах разработки.
Можно ли подключить к Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL два монитора?
Да, через порты HDMI и Thunderbolt (USB Type-C) можно подключить несколько внешних дисплеев.
Есть ли у клавиатуры цифровой блок?
Да, клавиатура полноразмерная, с отдельным цифровым блоком и подсветкой, что удобно для работы с числами.
Подойдет ли Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для оснащения офиса?
Да, это хороший выбор. Сканер отпечатков повышает безопасность, а порт RJ-45 нужен для стабильной офисной сети.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007UFW 16" IPS Ultra 7 255H 16GB/SSD512GB Intel Arc Arctic Grey




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт·ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для работы и учебы
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL работает на 16-ядерном процессоре Intel Core Ultra 7. Он легко справляется с требовательными программами, большими таблицами и многозадачностью. 16 ГБ оперативной памяти достаточно для работы в браузере с десятками вкладок, а SSD диск на 512 ГБ загружает систему за секунды.
Эта модель удобна при закупке для офиса. Сканер отпечатков пальцев упрощает вход и защищает данные. Порт RJ-45 даёт стабильное проводное подключение к интернету. Прочный алюминиевый корпус выдерживает частые перевозки, что важно для сотрудников на выездах.
Производительность и экран
Внутри установлен процессор Intel Core Ultra 7 255H и 16 ГБ ОЗУ. Такая конфигурация справляется со сложными вычислениями и программированием. 16-дюймовый IPS-экран с разрешением WUXGA (1920x1200) и соотношением сторон 16:10 даёт больше вертикального пространства, что удобно при работе с документами и кодом.
Порты и разъёмы
Для подключения периферии есть два порта USB 3.0, два USB Type-C с поддержкой Thunderbolt и HDMI. Для проводного интернета предусмотрен разъем RJ-45. Также есть слот для карт памяти.
Для каких задач подойдет Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL
Модель будет полезна менеджерам, аналитикам и студентам. На нём удобно готовить презентации, работать с данными в Excel и участвовать в онлайн-конференциях. Клавиатура с подсветкой и цифровым блоком упрощает работу с текстом и числами. 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7.
16 ГБ оперативной памяти для многозадачности.
Быстрый SSD диск на 512 ГБ.
16-дюймовый IPS-экран 1920x1200 (16:10).
Сканер отпечатков пальцев для безопасности.
Подойдет ли Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для программирования?
Да, процессор Core Ultra 7 и 16 ГБ оперативной памяти справляются с компиляцией кода и работой в средах разработки.
Можно ли подключить к Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL два монитора?
Да, через порты HDMI и Thunderbolt (USB Type-C) можно подключить несколько внешних дисплеев.
Есть ли у клавиатуры цифровой блок?
Да, клавиатура полноразмерная, с отдельным цифровым блоком и подсветкой, что удобно для работы с числами.
Подойдет ли Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для оснащения офиса?
Да, это хороший выбор. Сканер отпечатков повышает безопасность, а порт RJ-45 нужен для стабильной офисной сети.
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007UFW 16" IPS Ultra 7 255H 16GB/SSD512GB Intel Arc Arctic Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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