Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007UFW 16" IPS Ultra 7 255H 16GB/SSD512GB Intel Arc Arctic Grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007UFW 16" IPS Ultra 7 255H 16GB/SSD512GB Intel Arc Arctic Grey
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для работы и учебы
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL работает на 16-ядерном процессоре Intel Core Ultra 7. Он легко справляется с требовательными программами, большими таблицами и многозадачностью. 16 ГБ оперативной памяти достаточно для работы в браузере с десятками вкладок, а SSD диск на 512 ГБ загружает систему за секунды.
Эта модель удобна при закупке для офиса. Сканер отпечатков пальцев упрощает вход и защищает данные. Порт RJ-45 даёт стабильное проводное подключение к интернету. Прочный алюминиевый корпус выдерживает частые перевозки, что важно для сотрудников на выездах.
Производительность и экран
Внутри установлен процессор Intel Core Ultra 7 255H и 16 ГБ ОЗУ. Такая конфигурация справляется со сложными вычислениями и программированием. 16-дюймовый IPS-экран с разрешением WUXGA (1920x1200) и соотношением сторон 16:10 даёт больше вертикального пространства, что удобно при работе с документами и кодом.
Порты и разъёмы
Для подключения периферии есть два порта USB 3.0, два USB Type-C с поддержкой Thunderbolt и HDMI. Для проводного интернета предусмотрен разъем RJ-45. Также есть слот для карт памяти.
Для каких задач подойдет Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL
Модель будет полезна менеджерам, аналитикам и студентам. На нём удобно готовить презентации, работать с данными в Excel и участвовать в онлайн-конференциях. Клавиатура с подсветкой и цифровым блоком упрощает работу с текстом и числами. 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7.
16 ГБ оперативной памяти для многозадачности.
Быстрый SSD диск на 512 ГБ.
16-дюймовый IPS-экран 1920x1200 (16:10).
Сканер отпечатков пальцев для безопасности.
Подойдет ли Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для программирования?
Да, процессор Core Ultra 7 и 16 ГБ оперативной памяти справляются с компиляцией кода и работой в средах разработки.
Можно ли подключить к Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL два монитора?
Да, через порты HDMI и Thunderbolt (USB Type-C) можно подключить несколько внешних дисплеев.
Есть ли у клавиатуры цифровой блок?
Да, клавиатура полноразмерная, с отдельным цифровым блоком и подсветкой, что удобно для работы с числами.
Подойдет ли Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для оснащения офиса?
Да, это хороший выбор. Сканер отпечатков повышает безопасность, а порт RJ-45 нужен для стабильной офисной сети.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL работает на 16-ядерном процессоре Intel Core Ultra 7. Он легко справляется с требовательными программами, большими таблицами и многозадачностью. 16 ГБ оперативной памяти достаточно для работы в браузере с десятками вкладок, а SSD диск на 512 ГБ загружает систему за секунды.
Эта модель удобна при закупке для офиса. Сканер отпечатков пальцев упрощает вход и защищает данные. Порт RJ-45 даёт стабильное проводное подключение к интернету. Прочный алюминиевый корпус выдерживает частые перевозки, что важно для сотрудников на выездах.
Производительность и экран
Внутри установлен процессор Intel Core Ultra 7 255H и 16 ГБ ОЗУ. Такая конфигурация справляется со сложными вычислениями и программированием. 16-дюймовый IPS-экран с разрешением WUXGA (1920x1200) и соотношением сторон 16:10 даёт больше вертикального пространства, что удобно при работе с документами и кодом.
Порты и разъёмы
Для подключения периферии есть два порта USB 3.0, два USB Type-C с поддержкой Thunderbolt и HDMI. Для проводного интернета предусмотрен разъем RJ-45. Также есть слот для карт памяти.
Для каких задач подойдет Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL
Модель будет полезна менеджерам, аналитикам и студентам. На нём удобно готовить презентации, работать с данными в Excel и участвовать в онлайн-конференциях. Клавиатура с подсветкой и цифровым блоком упрощает работу с текстом и числами. 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 7.
16 ГБ оперативной памяти для многозадачности.
Быстрый SSD диск на 512 ГБ.
16-дюймовый IPS-экран 1920x1200 (16:10).
Сканер отпечатков пальцев для безопасности.
Подойдет ли Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для программирования?
Да, процессор Core Ultra 7 и 16 ГБ оперативной памяти справляются с компиляцией кода и работой в средах разработки.
Можно ли подключить к Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL два монитора?
Да, через порты HDMI и Thunderbolt (USB Type-C) можно подключить несколько внешних дисплеев.
Есть ли у клавиатуры цифровой блок?
Да, клавиатура полноразмерная, с отдельным цифровым блоком и подсветкой, что удобно для работы с числами.
Подойдет ли Lenovo ThinkBook 16 G8 IAL для оснащения офиса?
Да, это хороший выбор. Сканер отпечатков повышает безопасность, а порт RJ-45 нужен для стабильной офисной сети.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SK007UFW 16" IPS Ultra 7 255H 16GB/SSD512GB Intel Arc Arctic Grey