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Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD132 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006K0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD132 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006K0)

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Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD132 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006K0) - фото 1
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD132 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006K0) - фото 2
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD132 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006K0) - фото 3
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD132 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006K0) - фото 4
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD132 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006K0) - фото 5
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD132 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006K0) - фото 6
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD132 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006K0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD132 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006K0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD132 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006K0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD132 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006K0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD132 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006K0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD132 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006K0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD132 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006K0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD132 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14&quot; OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006K0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 220 руб. 
Начислим 1492 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748188
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD132 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006K0)
93 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
430
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
2

Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD132 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006K0)

**Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD132 — стиль и высокая производительность** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS Zenbook 14 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Zenbook 14?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen AI 5 с 4 ядрами и частотой до 4,5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск приложений и достаточно места для ваших файлов. * **Качественный дисплей:** 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 1920 x 1200 и частотой обновления 60 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами. Глянцевая поверхность экрана делает изображение ещё более привлекательным. * **Компактность и стиль:** чёрный алюминиевый корпус и вес всего 1,2 кг — этот ноутбук легко взять с собой в дорогу или на работу. * **Интегрированная графика:** видеокарта AMD Radeon 840M, встроенная в CPU, обеспечит хорошую графическую производительность для повседневных задач. **Дополнительные преимущества:** * клавиатура с русской раскладкой; * цифровой блок вынесен на тачпад (опционально); * энергоёмкий аккумулятор (75 Вт·ч) — можно работать дольше без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит вам больше всего. С ASUS Zenbook 14 вы получите надёжного помощника для работы и развлечений!

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD132 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006K0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen AI 5
Модель процессора
430
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD132 — стиль и высокая производительность** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS Zenbook 14 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Zenbook 14?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen AI 5 с 4 ядрами и частотой до 4,5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск приложений и достаточно места для ваших файлов. * **Качественный дисплей:** 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 1920 x 1200 и частотой обновления 60 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами. Глянцевая поверхность экрана делает изображение ещё более привлекательным. * **Компактность и стиль:** чёрный алюминиевый корпус и вес всего 1,2 кг — этот ноутбук легко взять с собой в дорогу или на работу. * **Интегрированная графика:** видеокарта AMD Radeon 840M, встроенная в CPU, обеспечит хорошую графическую производительность для повседневных задач. **Дополнительные преимущества:** * клавиатура с русской раскладкой; * цифровой блок вынесен на тачпад (опционально); * энергоёмкий аккумулятор (75 Вт·ч) — можно работать дольше без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит вам больше всего. С ASUS Zenbook 14 вы получите надёжного помощника для работы и развлечений!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD132 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006K0) - стоимость товара 93220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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