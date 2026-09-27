Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD132 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006K0)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD132 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006K0)
**Ноутбук ASUS Zenbook 14 UM3406GA-QD132 — стиль и высокая производительность** Ищете надёжный и производительный ноутбук? ASUS Zenbook 14 — идеальный выбор для работы, учёбы и развлечений! **Почему стоит выбрать ASUS Zenbook 14?** * **Мощный процессор:** AMD Ryzen AI 5 с 4 ядрами и частотой до 4,5 ГГц обеспечит быструю и плавную работу даже с многозадачными задачами. * **Достаточно памяти:** 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD-накопитель на 512 ГБ (тип M.2) — быстрый запуск приложений и достаточно места для ваших файлов. * **Качественный дисплей:** 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 1920 x 1200 и частотой обновления 60 Гц порадует вас яркими и насыщенными цветами. Глянцевая поверхность экрана делает изображение ещё более привлекательным. * **Компактность и стиль:** чёрный алюминиевый корпус и вес всего 1,2 кг — этот ноутбук легко взять с собой в дорогу или на работу. * **Интегрированная графика:** видеокарта AMD Radeon 840M, встроенная в CPU, обеспечит хорошую графическую производительность для повседневных задач. **Дополнительные преимущества:** * клавиатура с русской раскладкой; * цифровой блок вынесен на тачпад (опционально); * энергоёмкий аккумулятор (75 Вт·ч) — можно работать дольше без подзарядки. На ноутбуке не установлена операционная система — вы можете выбрать и установить ту, которая подходит вам больше всего. С ASUS Zenbook 14 вы получите надёжного помощника для работы и развлечений!
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UM3406GA-QD132 Ryzen AI 5 430 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 14" OLED WUXGA (1920x1200) без ОС black WiFi BT Cam Bag (90NB17R1-M006K0)