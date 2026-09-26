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Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8107 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17Y1-M007T0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8107 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17Y1-M007T0)

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Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8107 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17Y1-M007T0) - фото 1
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8107 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17Y1-M007T0) - фото 2
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8107 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17Y1-M007T0) - фото 3
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8107 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17Y1-M007T0) - фото 4
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8107 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17Y1-M007T0) - фото 5
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8107 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17Y1-M007T0) - фото 6
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8107 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17Y1-M007T0) - фото 7
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8107 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17Y1-M007T0) - фото 8
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8107 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17Y1-M007T0) - фото 9
Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8107 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17Y1-M007T0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Asus Vivobook 18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8107 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17Y1-M007T0) - фото 1
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8107 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17Y1-M007T0) - фото 2
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8107 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17Y1-M007T0) - фото 3
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8107 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17Y1-M007T0) - фото 4
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8107 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17Y1-M007T0) - фото 5
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8107 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17Y1-M007T0) - фото 6
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8107 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17Y1-M007T0) - фото 7
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8107 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17Y1-M007T0) - фото 8
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8107 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17Y1-M007T0) - фото 9
  • Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8107 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 18&quot; IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17Y1-M007T0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
97 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742941
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Модель процессора
445
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3.91

Описание товара Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8107 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17Y1-M007T0)

Вместительный 18-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1200 и IPS-матрицей дарит яркие цвета и широкий обзор — детали видны идеально при работе и развлечениях. Мощная связка: графический контроллер AMD Radeon 840M и 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 справятся с современными задачами — от работы до многозадачности и мультимедиа. SSD-накопитель на 512 Гб обеспечивает моментальный запуск программ и хранение всех важных файлов. Благодаря Bluetooth v5.4 подключение аксессуаров происходит быстро и без задержек. Ноутбук Asus — выбор для тех, кто ценит производительность и просторный экран.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8107 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17Y1-M007T0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 18
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 7
Развернуть
Модель процессора
445
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 840M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Вместительный 18-дюймовый дисплей с разрешением 1920x1200 и IPS-матрицей дарит яркие цвета и широкий обзор — детали видны идеально при работе и развлечениях. Мощная связка: графический контроллер AMD Radeon 840M и 16 Гб быстрой оперативной памяти DDR5 справятся с современными задачами — от работы до многозадачности и мультимедиа. SSD-накопитель на 512 Гб обеспечивает моментальный запуск программ и хранение всех важных файлов. Благодаря Bluetooth v5.4 подключение аксессуаров происходит быстро и без задержек. Ноутбук Asus — выбор для тех, кто ценит производительность и просторный экран.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Vivobook 18 M1807GA-S8107 Ryzen AI 7 445 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 840M 18" IPS WUXGA (1920x1200) без ОС blue WiFi BT Cam (90NB17Y1-M007T0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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