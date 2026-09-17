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Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SJ007HFW 14" IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SJ007HFW 14" IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SJ007HFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SJ007HFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SJ007HFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SJ007HFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SJ007HFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SJ007HFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SJ007HFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SJ007HFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SJ007HFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SJ007HFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SJ007HFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SJ007HFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SJ007HFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SJ007HFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SJ007HFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SJ007HFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SJ007HFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SJ007HFW 14&quot; IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
90 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748778
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
45 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SJ007HFW 14" IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey

Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920?1200 обеспечивает чёткое изображение и удобное рабочее пространство в компактном формате. Алюминиевый корпус выглядит солидно и подчёркивает деловой характер модели. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогают комфортно работать с несколькими задачами, а SSD-накопитель объёмом 512 ГБ обеспечивает достаточно места для файлов и быструю работу с данными. Процессор Intel и встроенная видеокарта подходят для повседневных задач, работы и учёбы. Подсветка клавиатуры делает набор текста удобнее при недостаточном освещении. Ноутбук поставляется без операционной системы, поэтому можно самостоятельно выбрать и установить подходящую ОС.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SJ007HFW 14" IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Энергоемкость батареи
45 Вт·ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo с 14-дюймовым IPS-экраном и разрешением 1920?1200 обеспечивает чёткое изображение и удобное рабочее пространство в компактном формате. Алюминиевый корпус выглядит солидно и подчёркивает деловой характер модели. 16 ГБ оперативной памяти DDR5 помогают комфортно работать с несколькими задачами, а SSD-накопитель объёмом 512 ГБ обеспечивает достаточно места для файлов и быструю работу с данными. Процессор Intel и встроенная видеокарта подходят для повседневных задач, работы и учёбы. Подсветка клавиатуры делает набор текста удобнее при недостаточном освещении. Ноутбук поставляется без операционной системы, поэтому можно самостоятельно выбрать и установить подходящую ОС.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkBook 21SJ007HFW 14" IPS Ultra 5 225U 16GB/SSD512GB Arctic Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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