Ноутбук HP EliteBook 14" (8A600EA)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP EliteBook 14" (8A600EA)
Этот ультрабук от компании HP сочетает в себе элегантный дизайн и мощные технические характеристики, что делает его идеальным выбором для работы и развлечений. Изготовленный в Китае, этот ноутбук весит всего 1,41 кг, что обеспечивает высокую мобильность и удобство в использовании в любых условиях. Оснащенный 14-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD (1920x1080), этот ноутбук обеспечивает чёткое изображение и насыщенные цвета, что делает его подходящим для работы с графикой и просмотра мультимедиа. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что гарантирует плавность изображения при просмотре видео и в играх. Под капотом скрыты впечатляющие технические характеристики, включая процессор от Intel с частотой 1,3 ГГц и 16 Гб оперативной памяти DDR4, что обеспечивает быструю и эффективную работу в многозадачных режимах. Объём SSD-накопителя составляет 512 Гб, что дает достаточно места для хранения всех необходимых данных и быстрого доступа к ним. Дополнительное удобство и безопасность предоставляются наличием сканера отпечатка пальца, который обеспечивает защиту ваших данных. Ультрабук поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет вам выбрать наиболее подходящую для вас ОС. Элегантный серебристый цвет корпуса придаёт устройству современный внешний вид, который будет уместен как в офисе, так и дома. Ноутбук HP—это надёжный инструмент для тех, кто ценит производительность и стиль.
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