Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" IPS Core i7 13620H 16Gb/512Gb SSD серый (83K100YTFU)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" IPS Core i7 13620H 16Gb/512Gb SSD серый (83K100YTFU)
Lenovo создаёт ноутбуки для тех, кто ценит баланс между производительностью и удобством. Благодаря диагонали экрана 15,3 дюйма работать и смотреть фильмы становится действительно комфортно, а разрешение деталей не ускользнёт от взгляда. Вес в 1,59 кг делает этот ноутбук достаточно лёгким для повседневных поездок — легко поместится в рюкзаке или сумке. Мощный процессор Intel и прогрессивная оперативная память DDR5 обеспечивают отличный отклик системы и многозадачность — даже при сложных задачах. Хранилище SSD на 512 Гб даст возможность забыть про внешний жёсткий диск: места хватит для важных файлов, фотографий, программ. Встроенная видеокарта оптимально подойдёт для офисной работы, учёбы и развлечений. Ноутбук оснащён современным USB Type-C — быстрый обмен данными всегда под рукой. Модель выполнена в стильном сером цвете, который подчеркнёт деловой образ. Аккумулятор Li-Pol обеспечит работу без необходимости постоянно искать розетку. Работайте с привычной свободой: никакой предустановленной операционной системы — только чистый старт для ваших задач и проектов.
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